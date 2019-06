Ils l’ont fait. Corentin Moutet et Grégoire Barrère ont franchi le cap des qualifications de Wimbledon à Roehampton. Les deux Tricolores, déjà performants à Roland-Garros cette année, sont sortis vainqueurs vendredi de leur 3e tour – qui a la particularité de se jouer au meilleur des cinq sets – respectivement face à l’Australien Andrew Harris (6-2, 6-4, 6-4) et contre le Britannique Liam Broady (3-6, 0-6, 6-2, 6-4, 6-3). Pour Enzo Couacaud en revanche, l’aventure s’est terminée à une marche du bonheur : le Polonais Kamil Majchrzak était bien trop fort et l’a balayé en trois manches (6-2, 6-4, 6-0).

Corentin Moutet a fait respecter son nouveau statut de membre du top 100. En trois tours de qualifications sur le gazon anglais, il ne s’est fait qu’une frayeur, d’entrée, contre l’Autrichien Lucas Miedler (victoire 8-6 dans la manche décisive). Mais vendredi, le jeune Français a sereinement mené sa barque, restant moins de deux heures sur le court pour s’imposer et disputer le premier grand tableau de sa carrière au All England Club.

Pour Grégoire Barrère, l’émotion a sans doute été encore plus forte en raison du scénario de ce troisième tour. Au bord du précipice et mené deux sets à rien par un Liam Broady soutenu par le public britannique, il est allé chercher le match au mental après plus de deux heures et demie de combat. Ses 16 aces et 45 coups gagnants lui ont permis de s’en sortir en inscrivant pourtant un point de moins que son adversaire (123 contre 124).