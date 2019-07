Naomi Osaka n’y arrive plus. Plus d’un mois après sa sortie dès le 3e tour à Roland-Garros, la numéro 2 mondiale n’a pas rebondi sur le gazon de Wimbledon, c’est le moins que l’on puisse dire. Lundi, perdue sur le Centre Court, elle n’a pas trouvé les clés face à Yulia Putintseva, 39e joueuse mondiale, s’inclinant en deux sets (7-6, 6-2) et un peu plus d’une heure et demie. Au 2e tour, la Kazakhstanaise retrouvera la Suissesse Viktorija Golubic, tombeuse de la Polonaise Iga Swiatek (6-2, 7-6).

Depuis son deuxième sacre d’affilée en Grand Chelem à Melbourne, Naomi Osaka se cherche. Et pour le moment, la Japonaise ne parvient pas à retrouver le droit chemin. En panne de confiance et d’inspiration, elle s’est progressivement liquéfiée sur le Centre Court. Pourtant, elle avait réalisé le meilleur départ, avec un break dès le troisième jeu de la partie. Mais elle n’a pas longtemps tenu son avance, contre une adversaire qui ne lui a rien donné (seulement 7 fautes directes pour Putintseva) et qu'elle n'a jamais battue en trois confrontations désormais.

Osaka a eu beau soigner son pourcentage de premières balles (73 %), elle s’est heurtées à un mur. Et la perte du set inaugural au tie-break (7 points à 4) l’a totalement déboussolée. A partir de 2-1 en sa faveur dans la deuxième manche, elle s’est littéralement effondrée, empilant les fautes directes (38 en tout) et cédant les cinq derniers jeux de la partie. Déjà moins fournie que le haut du tableau, la partie basse s’ouvre ainsi considérablement dans ce tournoi féminin.