Championne à Eastbourne la semaine dernière, Karolina Pliskova a bien enchaîné pour son entrée en lice au All England Club lundi. La Tchèque, tête de série numéro 3 à Wimbledon, l’a emporté contre la Chinoise Lin Zhu, 101e joueuse mondiale, en deux sets (6-2, 7-6) et 1h22 de jeu. Au 2e tour, elle affrontera soit Monica Puig, soit Anna Karolina Schmiedlova. Dans le même temps, Simona Halep n'est pas tombée dans le piège face à Aliaksandra Sasnovich, 36e joueuse mondiale, s'imposant elle aussi en deux sets (6-4, 7-5).

C’est son 6e succès d’affilée sur gazon. Deux jours après avoir raflé la mise à Eastbourne, Karolina Pliskova n’a pas (trop) tremblé pour franchir le 1er tour à Londres. Sur sa lancée, elle a d’ailleurs parfaitement entamé la partie, utilisant sa puissance à la perfection pour distribuer les coups gagnants (26 contre 15 à son adversaire). Elle a donc rapidement pris un set d’avance avant que le match ne s’équilibre et que Zhu ne réalise même le break à 5 jeux partout et obtienne sur son service plusieurs balles d’égalisation à une manche partout.

Svitolina se rassure, Sabalenka s’enfonce

Mais Pliskova a su faire le refaire son retard pour conclure l’affaire dans la foulée en maîtrisant le jeu décisif. Simona Halep a, elle aussi, failli s'embarquer dans un dangereux troisième set. Après avoir remporté le premier, elle a eu un break de retard dans le deuxième (6-4, 2-5) avant d'aligner cinq jeux d'affilée pour conclure. Plus tôt dans la journée, Elina Svitolina s’est bien rassurée. L’Ukrainienne, qui ne comptait aucune victoire sur gazon avant ce 1er tour et qui s’était notamment inclinée d’entrée à Eastbourne contre Alizé Cornet la semaine dernière, a réalisé un match très propre (7-5, 6-0) pour dominer Daria Gavrilova en un peu plus d’une heure, ne commettant que 14 fautes directes.

A noter en revanche, la défaite d’entrée d’Aryna Sabalenka, tête de série numéro 10 du tournoi, en deux manches très sèches (6-2, 6-4) contre la Russe Magdalena Rybarikova, 139e joueuse mondiale. Pourtant, la Biélorusse avait repris quelques couleurs à Eastbourne en atteignant les quarts de finale. Mais lundi, elle a accumulé les bévues (28 fautes directes) contre une joueuse beaucoup plus régulière qu’elle.