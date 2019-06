Comme souvent à quelques jours du début de Wimbledon, le débat sur le système de désignation des têtes de série fait rage. Mais cette année, il a pris plus d’ampleur puisqu’il oppose, malgré elles, deux des légendes du tennis contemporain : Roger Federer et Rafael Nadal. Numéro 2 mondial, le Majorquin s’est montré très critique envers la formule utilisée par le tournoi du Grand Chelem anglais, le "seul à faire cela", qui le pénalise cette année en lui attribuant le statut de tête de série numéro 3 (l'organisation l'a officialisé mercredi). Et d’autres noms du tennis, anciens joueurs, désormais entraîneurs de renom ou consultants de marque pour la télévision, lui ont apporté leur soutien.

C’est le cas notamment de Patrick McEnroe, frère de John et ancien capitaine de l’équipe américaine de Coupe Davis. "Nadal devrait être tête de série numéro 2 à Wimbledon. Point", a-t-il estimé sans plus de cérémonie sur Twitter. Il a été très vite suivi par une autre personnalité forte du circuit : le Suédois Magnus Norman, actuel coach de Stan Wawrinka. Celui-ci a répondu d’un "100 % d’accord" sans ambiguïté.

Djokovic avait bénéficié du système en 2018

Puis, Darren Cahill leur a emboîté le pas. Mais l’Australien, ancien entraîneur de Simona Halep notamment, a tenu à argumenter son opinion. "La formule utilisée par Wimbledon pour les têtes de série a été instaurée quand il y avait une distinction claire entre les spécialistes de la terre battue et de surfaces rapides. Beaucoup de terriens faisaient d’ailleurs l’impasse sur la saison sur gazon à l’époque. Ce n’est plus le cas maintenant. Les joueurs se sont adaptés, le gazon est plus lent, et le jeu similaire. Je suis donc d’accord", a-t-il retweeté.

Ces contributions au débat ont suivi celle, remarquée, de Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a soutenu Rafael Nadal. "Ce sont leurs règles et nous devons les respecter. Mais c’est un peu surprenant, c’est vrai, même si, s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est bien Roger Federer qui est le plus grand de tous les temps et qui a le record de titres à Wimbledon", a-t-il, entre autres, déclaré.

Mais si la pertinence de la formule peut être contestée, le Serbe a la mémoire courte quand il sous-entend que Federer est favorisé pour ce qu’il représente au All England Club : Djokovic, lui-même, avait bénéficié du système de l’organisation l’an dernier quand 17e joueur mondial, il avait été surclassé tête de série numéro 12. Suivant le contexte, les avis des uns et des autres peuvent donc être radicalement différents.