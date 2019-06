Elle n’a que 15 ans et 122 jours et elle s’apprête à jouer son premier Wimbledon. L’Américaine Cori Gauff a créé la sensation jeudi en sortant des qualifications sur le gazon de Roehampton, devant la plus jeune joueuse à gagner son billet pour les qualifications du tournoi dans l’ère Open. Elle n’a pas fait de détail contre la Belge Greet Minnen, balayée en deux sets très secs (6-1, 6-1) et 55 minuscules minutes.

Gauff s’est surtout appliquée à ne pas commettre d’erreurs durant la partie, beaucoup généreuse dans ce domaine que son adversaire (10 fautes directes contre 22). En trois tours de qualifications, la jeune Américaine n’a pas abandonné le moindre set. "Je me suis bien sentie pendant le match, j’ai un peu de mal à croire ce qui m’arrive. J’étais dans ‘la zone’. Ce qui m’arrive, cela montre que si vous travaillez dur, vos rêves peuvent se réaliser. L’année dernière, j’avais joué les juniors, cette fois, ce sera autre chose", a confié l’intéressée après sa superbe performance.

Aucune Française n'a réussi à s'extirper des qualifications cette année. Océane Dodin a notamment buté sur la dernière marche, renversée par l'Italienne Giulia Gatto-Monticone, 162e joueuse mondiale, en un peu moins de deux heures (3-6, 7-5, 6-1).