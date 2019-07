Rafael Nadal n'a pas traîné face à Yuichi Sugita. Le numéro 2 mondial s'est défait facilement du 274e joueur mondial, en trois sets (6-3, 6-1, 6-3) et deux heures de jeu au premier tour de Wimbledon ce mardi. Malgré une entame de match délicate avec un break encaissé d'entrée, le Majorquin s'est rapidement remis dans le droit chemin. Un test bien plus corsé l'attend au deuxième tour puisqu'il retrouvera Nick Kyrgios, qui l'a déjà fait tomber par le passé à Wimbledon et contre qui il reste sur une défaite à Acapulco en début de saison.

Pour son retour à la compétition depuis son douzième sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal a parfaitement géré l'atterrissage sur le gazon londonien. Pourtant, l'Espagnol a débuté timidement, sur la pointe des pieds, à l'image de cette chute sur sa reprise d'appuis dès le premier point du match. En délicatesse avec son coup droit, Nadal a commis plusieurs fautes inhabituelles qui lui ont coûté le break d'entrée. Après avoir écarté trois balles de double break, le double champion de Wimbledon a réglé la mire et immédiatement recollé au score. Puis il n'a plus lâché sa proie, enchaînant huit jeux de suite jusqu'à mener 4-0 dans le deuxième set.

Maintenant, Kyrgios...

Relâché, avec un set en poche, le Majorquin a logiquement déroulé. A l'exception d'une balle de break à défendre à l'entame de la troisième manche, la tête de série numéro 3 n'a pas été inquiété une seule fois sur sa mise en jeu. Avec 26 coups gagnants et 24 fautes directes, il s'est montré plus entreprenant que son adversaire, qui a trop souvent commis l'erreur de s'embourber dans de longs échanges. A mesure que la partie avançait, l'Espagnol s'est montré de plus en plus impérial sur son engagement, ne perdant qu'un point sur ses quatre derniers jeux de service.

Avec un Rafael Nadal en pleine possession de ses moyens physiques, le choc avec Nick Kyrgios qui arrive au prochain tour promet de faire des étincelles. Retombé à la 43e place mondiale, l'Australien a livré un match décousu pour son entrée en lice contre Jordan Thompson avant de finalement s'imposer en cinq sets. L'Australien, qui avait fait l'impasse sur Roland-Garros en attendant avec impatience la saison sur gazon, est un joueur qui réussit peu au Majorquin. Lors de leur premier affrontement, Kyrgios alors âgé de 19 ans, l'avait emporté en quatre manches sur le gazon de Wimbledon. Depuis, les deux hommes se tiennent tête avec trois victoires chacun. Mais Rafael Nadal a une revanche à prendre. A Acapulco cette, il s'était incliné après avoir eu trois balles de match.