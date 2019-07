Kei Nishikori et Sam Querrey poursuivent leur chemin. Le Japonais et l'Américain n'ont trainés ce samedi pour se qualifier en moins de deux heures pour les huitièmes de finale de Wimbledon. Toujours aussi impérial (aucun set de perdu), le 8e joueur mondial a déroulé face à Steve Johnson (6-4, 6-3, 6-2) tandis que l'Américain, tombeur au premier tour de Dominic Thiem, n'a pas tremblé pour se défaire de John Millman (7-6, 7-6, 6-3). Ils attendent désormais leur adversaire, qui pourrait être Fabio Fognini pour Querrey et Jan-Lennard Struff pour Nishikori.

La règle des trois pour Nishikori

Ce Wimbledon 2019 a tout d'un long fleuve tranquille pour Kei Nishikori. Depuis le début du tournoi, le Japonais déroule match après match, les ayant tous gagnés en trois sets assez secs. Et cette rencontre du 3e tour n'a pas fait exception. Opposé à l'Américain Steve Johnson, auteur de son unique huitième de finale en Grand Chelem ici-même à Wimbledon, en 2016, Nishikori a encore sorti une grande performance sur le court n°3.

Kei Nishikori, lors de Wimbledon 2019Getty Images

Très performant au service (75% de première balle, 85% de points marqués derrière celle-ci), le Japonais a surtout profité de sa grande force, sa qualité de retour, pour multiplier les breaks (6). Jamais inquiété, la tête de série n°8 attend désormais son adversaire du quatrième tour. Il s'agira soit de l'Allemand Jan-Lennard Struff (n°33), soit du Kazakh Mikhaïl Kukushkin.

Querrey, l'herbe lui va si bien

Pour Sam Querrey, tout semble plus facile depuis son succès au premier tour face à Dominic Thiem. Spécialiste de la surface verte, là où il aura réussi la meilleure performance de sa carrière en Grand Chelem en 2017 (demi-finale), l'Américain a saoulé John Millman de coups de fusil. Au service bien évidemment avec 27 aces et 85% de points gagnés derrière sa première mais surtout de coups gagnants.

Sam Querrey, face à John Millman lors de Wimbledon 2019Getty Images

Bien aidé par sa qualité à se projeter à la volée, le 65e mondial en a réalisé 52, plus du double de son adversaire (20). Cela n'a pas empêché l'Australien de longtemps tenir tête à l'Américain, vainqueur des deux premiers sets au tie-break (7-3 puis 10-8), avant de céder deux fois son service lors de la troisième et dernière manche. Au prochain tour, Sam Querrey pourrait retrouver son compatriote Tennys Sandgren ou l'Italien Fabio Fognini, tête de série n°12.