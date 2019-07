Ugo Humbert participera à la deuxième semaine de Wimbledon. Une première pour le Français de 21 ans, qui s’offre en plus une rencontre contre le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, lundi. Le Messin, qui a remporté son premier match sur herbe il y a quelques semaines, à Antalya, n’a pas prévu de se mettre la pression et n’a qu’un objectif, "se faire plaisir".

Le Français semble déjà avoir trouvé de belles sensations contre F2A, qu'il a battu en trois sets (6-4, 7-5, 6-3) : "Je trouve que mon jeu correspond bien à cette surface. (..) J'arrive à prendre tôt, à jouer long de ligne, mon revers à plat fonctionne bien et j'aime bien venir au filet terminer les points." Il espère les retrouver contre le Serbe : "Ce qui est très important pour moi, c'est de garder le même état d'esprit en rentrant sur le court. Me faire plaisir, jouer pour gagner. Je vais imposer mon style et on verra bien ce que ça donne."

Que de premières

Pas de pression pour Humbert qui s’est déjà offert quelques premières pour sa… première participation à Wimbledon : il n’avait jamais joué un troisième tour de Grand Chelem, le voilà en huitièmes de finale. C’est aussi sa première rencontre face à Novak Djokovic. C’est également la deuxième fois cette année qu’il remporte trois matches de suite. Bref, Humbert n’a rien à perdre, tout ce qui se passera pendant ce match sera du bénéfice.

Et ce n’est pas parce qu’Ugo Humbert vient de prendre une autre dimension, que le Serbe va le prendre de haut, bien au contraire : "C'est un gros serveur, un joueur très explosif, très dynamique. Il est grand. C'est un joueur complet. Il utilise très bien sa taille. Il a une bonne technique. Il est l'un des leaders de la prochaine génération avec Félix (Auger-Aliassime) et Hurkacz." Leader de la prochaine génération, c’est dit.