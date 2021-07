Roger Federer aura bientôt 40 ans, la moitié de sa vie s'est donc écoulée depuis son exploit phénoménal contre Pete Sampras, septuple vainqueur de Wimbledon, le 2 juillet 2001, en huitième de finale du tournoi londonien. Un match considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du tournoi , et même de l'histoire du tennis tant la symbolique fut forte entre le jeune padawan qu'était Federer à l'époque, et son idole d'enfance dont il venait de précipiter le règne londonien à son crépuscule.

Après son succès face à Richard Gasquet au 2e tour ce jeudi, le Suisse a été inévitablement questionné sur ce souvenir qui reste encore très vivace dans son esprit. Et notamment sur ce qu'il aimerait bien "chiper " au jeune joueur qu'il était à l'époque : "J'aimerais bien avoir l'esprit à nouveau libre de toutes ces statistiques, ces nombreuses choses que l'on sait aujourd'hui sur les joueurs et qui peuvent vous empêcher de jouer au feeling, a répondu l'ancien n°1 mondial. Par exemple, sur la balle de match, je ne sais pas pourquoi, je sentais contre toute logique que Pete allait me servir le coup droit..."

Le 2 juillet 2001, Roger Federer, 19 ans, vient de terrasser Pete Sampras en huitième de finale à Wimbledon. Crédit: Getty Images

Effectivement, Pete a servi le coup droit. Federer l'avait anticipé et l'a passé long de ligne, avant de s'agenouiller sur le gazon de ce Centre Court où il venait de signer son premier exploit retentissant. C'est cette forme d'insouciance après laquelle Roger court de nouveau aujourd'hui, dans son come-back forcément empli d'incertitudes, à son grand âge et après sa double opération du genou.

Entre Mannarino et Gasquet, un changement tactique

Mais si Federer se posait pas mal de questions existentielles depuis son élimination précoce à Halle face à Felix Auger-Aliassime, ce succès contre Richard Gasquet lui aura donné pas mal d'éléments de réponse. Très hésitant pour son entrée en lice face à Adrian Mannarino, contre lequel il était mené deux sets à un et aurait pu passer à la trappe si le Français ne s'était pas blessé en cours de 4e set, le Suisse était en revanche (légitimement) satisfait de cette victoire face à Gasquet.

"C'était un bon match, clairement mon meilleur depuis mon retour cette année avec celui contre Evans à Doha et contre Cilic à Roland-Garros, a commenté l'octuple vainqueur du tournoi londonien. Je me sentais bien physiquement, j'étais beaucoup plus relâché que contre Mannarino, et à partir du tie break du 1er set jusqu'à la fin, j'ai vraiment eu de bons passages. C'est un match qui me donne beaucoup de confiance pour la suite. "

Ce qui a crevé les yeux, aussi, dans la prestation du Suisse contre Gasquet, c'est qu'il s'est montré beaucoup plus offensif que lors de son entrée en lice face à Mannarino où, hormis un net regain d'agressivité dans le 4e set, on l'a vu souvent s'embourber dans des échanges en faux-rythme qui ne lui correspondaient pas vraiment. Et qui tranchaient en tout cas, pour revenir là-dessus, au pur serveur-volleyeur qu'il était en 2001.

"A l'époque, le jeu vers l'avant, ça payait, se souvient encore l'homme aux 20 titres du Grand Chelem. Et puis l'avantage, quand tu es jeune, c'est que les autres ne savent pas trop ce que vas faire. Alors je me disais : " tente, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je ne vais pas mourir au fond de court, je préfère mourir au filet". Aujourd'hui, on se dit plutôt : "reste au fond et joue solide." Les temps ont changé."

Alors, contre Gasquet, Federer s'est forcé à tenter beaucoup, à nouveau. C'était tactique, aussi. Federer avait bien remarqué que tous ses derniers matches contre le Biterrois (qui ne l'a plus battu depuis dix ans), c'est en l'agressant au maximum qu'il les a remportés. "Par rapport à mon 1er tour contre Mannarino où l'idée était d'utiliser davantage le slice, cette fois, j'avais décidé de jouer un maximum vers l'avant, quitte à faire beaucoup de fautes, parce que je me disais qu'à un moment donné, ça allait passer", a encore analysé le maestro helvète, qui s'est dit en plus "titillé" par ce revers exceptionnel de son adversaire :

L'usure du gazon, un élément propice à l'attaque

Autre élément intéressant souligné par Federer : l'évolution de l'état des courts entre son 1er et son 2è tour, l'usure du gazon le rendant moins glissant et plus propice au jeu vers l'avant. "Contre Richard, j'ai à nouveau glissé une fois dans une zone où c'était un peu vert, raison pour laquelle j'étais encore un peu hésitant à faire service-volée. Mais j'ai quand même senti une grande différence par rapport à mon 1er tour. Ici, plus les jours passent, plus l'on peut jouer plus facilement vers l'avant. "

Il le lui faudra lors de son 3è tour, samedi, face à un joueur en grande forme : le Britannique Cameron Norrie, face auquel il n'aura sans doute pas, en plus, le soutien total du public, comme il en a l'habitude. En attendant, Roger Federer aura une priorité dans l'élaboration de son programme ce vendredi : être rentré à temps pour pouvoir suivre le quart de finale de l'Euro entre la Suisse et l'Espagne, à 18h. Un bon moyen, ça aussi, de lui changer les idées. Et peut-être, vingt ans après, de connaître un nouvel immense bonheur sportif...

