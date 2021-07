Un pas de plus vers le retour à la normale. Le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a acté ce dimanche que le Centre Court et le Court N.1 de Wimbledon pourront accueillir du public à hauteur de leur capacité maximale, en quarts de finale du tournoi. Le central sera aussi en mesure d’être à guichets fermés lors des demies et des finales, précise l’organisateur de The Championships. Une précision qui induit que cette annonce ne concerne pas tous les tableaux, mais vaut bien pour les simples messieurs et dames.

L’AELTC se targue de réaliser ainsi "une première dans des stades extérieurs lors d'un événement sportif au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie (due au coronavirus, NDLR)." Ils seront 14 979 à pouvoir se rendre dans le Centre Court. 12 345 dans le Court N.1. Ils devront toujours "présenter une preuve de leur statut Covid (négatif NDLR), à leur arrivée et (seront) invités à respecter les directives concernant le port de masque."

Une jauge de 50% était imposée en début d'évènement. Le passage à 100% était quant à lui déjà programmé pour les finales. Il n'y a pas de match à Wimbledon ce dimanche, la compétition reprenant lundi avec le "Manic Monday" et notamment l'ensemble des huitièmes de finale des simples messieurs et dames

