Tennis

Novak Djokovic avec 20 titres du Grand chelem : la stat qui peut mettre tout le monde d'accord

WIMBLEDON - Novak Djokovic a frappé un énorme coup en remportant un 6e titre à Londres et surtout un 20e titre du Grand Chelem, égalant Roger Federer et Rafael Nadal dans la légende. Mais le Serbe a ce petit truc en plus qui donne davantage de relief à sa fantastique carrière. Voici les stats marquantes de cette édition 2021, dégottées par notre partenaire Jeu, Set & Maths.

00:03:11, il y a une heure