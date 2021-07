Les têtes de série étaient décidées à mettre fin à l'hémorragie ce vendredi. Après un petit début d'hécatombe parmi les prétendantes à la victoire finale, le tableau féminin a vu ses principales engagées tenir leur rang ce vendredi. Et certaines étaient visiblement très pressées de valider leur place en huitièmes de finale.

C'était Iga Express !

Iga Swiatek n'a eu besoin que de 55 minutes pour se défaire d'Irina-Camelia Begu, à qui elle n'a laissé qu'un tout petit jeu (6-1, 6-0). La vainqueur de Roland-Garros 2020, encore assez inexpérimentée sur gazon, semble gagner en sérénité dans son jeu dans ce Majeur britannique. Appliquée, elle a déroulé son jeu, laissant à Begu le soin d'enchaîner les fautes directes à la pelle (25 contre 6) pour s'offrir un succès sans le moindre tracas.

"Je joue de mieux en mieux à chaque match et je suis de plus en plus confiante parce que ça fait maintenant un moment que je joue sur gazon. Je m'entraîne beaucoup durant mes jours de repos. Je ressens bien mieux la surface maintenant qu'au début du tournoi ou même qu'à Eastbourne (éliminée au 2e tour, ndlr). J'arrive mieux à mettre en place mes tactiques, à être agressive et concentrée tout au long du match", a-t-elle analysée.

Il lui faudra poursuivre dans cette voie en huitièmes de finale lundi face à Ons Jabeur (24e joueuse mondiale), tombeuse de Garbiñe Muguruza, vainqueur à Wimbledon en 2017. La Tunisienne a livré un match de haute volée pour dominer l'Espagnole en trois manches, malgré un démarrage piano (5-7, 6-3, 6-2). Plus libérée à partir du deuxième set, Jabeur a régalé le Centre Court de son sens du spectacle et son jeu haletant, entre amorties et contre-pieds osés. Même la Duchesse de Cambridge Kate Middleton s'en est levée de son siège ! Muguruza n'a pourtant rien lâché, sauvant pas moins de 24 balles de break contre son offensive adversaire.

Sabalenka au rendez-vous

Autre affiche pleine de promesses, Karolina Pliskova devra grandement se méfier de Liudmila Samsonova en huitièmes de finale. Pliskova n'a pas tremblé contre sa compatriote tchèque Tereza Martincova, vaincue en deux sets (6-3, 6-3). Mais il lui a tout de même fallu près d'1h40 pour s'en sortir et ne pas concéder de sets, comme depuis le début du tournoi. Samsonova, 65e mondiale, continue de surfer sur sa "wild card" à Wimbledon. Pour sa première participation, la Russe de 22 ans a écarté l'Américaine Sloane Stephens (73e) 6-2, 2-6, 6-4. Vainqueur sur le gazon de Berlin la semaine passée, Samsonova en est à dix victoires de rang.

De son côté, la tête de série numéro deux Aryna Sabalenka s'est montrée autoritaire pour écarter la Colombienne Maria Osorio, sortie des qualifications, 6-0, 6-3. A 23 ans, la Bélarusse affrontera lundi pour une place en quarts de finale la Kazakhe Elena Rybakina (20e), un solide test pour la N.4 mondiale, qui fait partie des plus sérieuses outsiders du tournoi et a toujours peiné à confirmer ce statut dans les grands moments ces derniers mois.

