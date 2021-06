Il y avait un vrai coup à jouer et elle ne s’en est pas privée. Alizé Cornet avait déjà battu Bianca Andreescu pour leur première confrontation il y a une dizaine de jours sur le gazon de Berlin. Elle n’avait donc aucune raison de faire un quelconque complexe, bien au contraire, et elle a réalisé une superbe performance mercredi pour sortir dès le 1er tour Bianca Andreescu, tête de série numéro 5 de ce Wimbledon 2021. La Française a même totalement dominé la Canadienne qui n’a pu sauver que trois jeux (6-2, 6-1) en 1h21 de jeu. Pour son prochain match, elle affrontera soit l’Australienne Ajla Tomljanovic, soit la qualifiée belge Greet Minnen.

Comme dans un rêve. Jusqu'à un lob de défense exceptionnel qui a laissé son adversaire interdite au filet sur balle de match, Alizé Cornet a vécu un 1er tour quasi-parfait à Wimbledon. Apparue à son aise sur herbe où elle a atteint sa première demi-finale depuis quasiment deux ans sur le circuit WTA en Allemagne en préparation, la Française a confirmé sa belle forme du moment et Bianca Andreescu en a fait (à nouveau) les frais. Mis à part les quatre premiers jeux de la partie, ce fut ainsi un match à sens unique.

Frustrée, Andreescu n'a pas trouvé de solutions à l'échange

La constance de Cornet à l'échange a complètement déboussolé une Canadienne peu sûre de ses appuis sur une surface qu'elle n'a visiblement pas encore apprivoisée. De 2-1 en sa faveur à 6-2, 4-0 contre elle, Andreescu a donc encaissé un cinglant 9-0, multipliant les bévues en fond de court (34 fautes directes à 7 pour la Française). Sans solution, frustrée, elle n'a jamais trouvé son rythme.

De son côté, la Française a été très mobile et a trouvé beaucoup de longueur pour ne pas se faire agresser. Elle s'est aussi montrée très efficace au filet quand elle a eu les balles pour s'y projeter (8 points gagnés sur 12 montées). Alors que ses compatriotes Fiona Ferro, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont d'ores et déjà fait leurs valises, Cornet a redonné le sourire mardi au tennis féminin tricolore.

