Il l'a encore répété au micro du Centre Court après sa victoire au 1er tour de Wimbledon face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, sa première dans le Temple depuis 2017 - il n'y avait plus mis les pieds depuis. Andy Murray ne sait pas si ce Wimbledon sera son dernier ou pas. Il aimerait que ça ne le soit pas. Il veut continuer le plus possible, jusqu'à ce que son corps lui dise définitivement stop. Il veut juste, comme n'importe qui, faire la chose qu'il aime le plus au monde : jouer au tennis. Et peu importe qu'il le fasse un peu moins bien qu'à sa grande époque, celle qui fit de lui un triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016) et un n°1 mondial fin 2016.

Lundi, Andy Murray a donc passé le 1er tour de Wimbledon (6-4, 6-3, 5-7, 6-3) et c'est déjà un miracle, tant sur le fond que sur la forme, car ce n'est pas donné à tout le monde de se relever mentalement dans un 4e set après avoir dilapidé une avance de 5-0 dans le 3e. Mais il faut croire qu'Andy Murray est un miracle à lui seul. Tout le monde le donnait perdu pour le tennis après sa double opération de la hanche droite, en 2017 puis 2019, la première pour se faire "cureter" son articulation meurtrie, la deuxième pour s'y faire poser des implants métalliques.

Qu'est-ce qui fait encore courir Murray ? "Sa folie de penser qu'il peut encore réaliser un coup"

Pourquoi Murray nous transporte et nous émeut

Et puis l'ami Andy, après de longs mois d'absence et trois enfants conçus en cours de route, est revenu, certes laborieusement, mais il est toujours là, à croire en lui, sans doute pas pour redevenir l'immense champion de son glorieux passé, mais au moins pour rejouer, rien qu'une dernière fois, les premiers rôles face aux tout meilleurs dans un grand tournoi. Et si c'était pour ce Wimbledon, où sa route le conduira à un duel au 2e tour, ce mercredi, face à l'Allemand Oscar Otte ?

Pourquoi pas, en effet. Mais si ça n'est pas ici, soyons sûr qu'Andy Murray retentera ailleurs. Plus obstiné, plus passionné que jamais. C'est en ça que le champion écossais, il faut bien le dire, nous transporte et nous émeut. C'est en ça aussi qu'il continue, d'une certaine manière, à casser les codes et à bouleverser les certitudes établies, dans des proportions plus importantes encore que ses petits camarades du Big Four, même s'il n'est plus vraiment à leur niveau.

Où s'arrêteront-ils, ceux là ? Personne ne le sait. Pas même les intéressés. A bientôt 40 ans, Roger Federer ne cesse lui-même de repousser les limites de l'impossible et il semble prendre un malin plaisir à le faire, à prouver qu'il y a encore une vie après la date supposée de péremption. Novak Djokovic, à 34 ans, affiche toujours une fraîcheur de jeune homme, et plus personne ne s'étonne de le voir essorer physiquement et/ou mentalement des joueurs qui lui rendent entre 10 et 15 ans, là où, dans un passé encore récent, on l'aurait décrété bon pour l'hospice. Rafael Nadal (35 ans), même s'il paraît plus touché physiquement, continue d'évoluer lui aussi à un niveau exceptionnel, suffisamment en tout cas pour ne plus avoir perdu avant les quarts de finale d'un tournoi (hors Masters) depuis début 2019, à Acapulco. C'est stratosphérique, quand on y pense.

Le Big Four, maître de Wimbledon depuis 2002

Voilà presque 20 ans, avec tout ça, que le Big Four exerce son hégémonie sur le circuit. Et c'est particulièrement vrai à Wimbledon où aucun non-membre de ce carré VIP n'a remporté le titre depuis Lleyton Hewit en 2002. Ca aussi, c'est stratosphérique... Où s'arrêteront-ils ? Nul ne le sait et plus ça va, moins on le sait. On finit même par avoir l'impression que plus le temps passe, moins on s'approche de la fin. Fût un temps où les champions se garaient par eux-mêmes sur le bas-côté de la route à partir d'un certain kilométrage, comme dans un réflexe de Pavlov, presque une obligation. Mais comme le dit Murray, pourquoi, finalement, arrêter quand on en veut encore ? Non content d'avoir battu tous les records, le Big Four aura, aussi, renversé cette barrière-là.

Et s'il en est un, parmi ces Quatre Fantastiques, qui incarne plus qu'aucun autre ce feu qui refuse de se consumer, c'est sans doute Andy Murray. Il n'est ni le plus titré des quatre ni, à la base, le plus adulé. Mais à force d'acharnement et de preuves d'amour témoignées à son sport, le champion britannique a fini par faire chavirer le cœur des fans. Au point de faire désormais l'unanimité, ou pas loin.

Où s'arrêteront-ils, disions-nous ? On ne sait pas, on ne sait plus. On n'a même plus envie de se poser la question, et encore moins de la leur poser, tant cela finit manifestement par les mettre mal à l'aise. Considérons qu'en fait, ces champions sont comme les étoiles : ils ne s'éteindront jamais, ou alors très longtemps après avoir jeté leurs derniers feux. Imaginons qu'ils sont éternels. Et profitons-en, plus que jamais, avant de s'apercevoir qu'en fait, ils ne l'étaient pas tout à fait.

