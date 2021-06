Décidément, 2021 n’est pas son année. Dominic Thiem a annoncé jeudi qu’il se retirait de Wimbledon (28 juin-11 juillet) dans un communiqué publié sur son compte Twitter. Blessé au poignet droit lors de son match face à Adrian Mannarino en début de semaine à Majorque, l’Autrichien avait été obligé de déclarer forfait alors qu’il menait 5-2. Après avoir passé des examens et consulté des spécialistes à Barcelone, il a dû se rendre à l’évidence : il ne pourra pas reprendre la compétition avant plusieurs semaines. Le numéro 5 mondial n’a d’ailleurs pas donné de date de reprise mais a d’ores et déjà renoncé à disputer les tournois de Hambourg (12-18 juillet) et Gstaad (19-25 juillet).

"Je vais faire tout ce que les docteurs me recommandent pour récupérer de cette blessure le plus vite possible. Ils m'ont informé du fait qu'il se pourrait que je sois absent plusieurs semaines mais je ferai de mon mieux pour revenir bientôt sur le court", a notamment indiqué Thiem. Le joueur devra porter une attelle au poignet droit pendant cinq semaines et fera régulièrement des examens pour contrôler l'évolution de la blessure. Il est suivi par le docteur Angel Ruiz Cotorro et son équipe.

Cilic devient tête de série, Zverev récupère le matricule 4

Battu dès le 1er tour à Roland-Garros, l'Autrichien vit une saison difficile, au cours de laquelle il a avoué avoir eu du mal à digérer son premier titre en Grand Chelem à l'US Open il y a un peu moins d'un an. Ces dernières semaines, il avait retrouvé une belle forme physique selon ses dires et espérait le montrer sur gazon. Sera-t-il en mesure de défendre son titre à Flushing Meadows à la fin du mois d'août ? C'est désormais la grande question. Tout dépendra de l'état de son poignet et de son degré de préparation.

A court terme, le forfait de Thiem a une incidence sur la répartition des têtes de série à Wimbledon : Alexander Zverev aura le matricule 4, ce qui le protège d'un éventuel quart de finale face à Novak Djokovic ou Daniil Medvedev. Roberto Bautista Agut devient, quant à lui, tête de série numéro 8 et ne jouera donc pas de membre du Top 4 avant les quarts justement. A noter enfin que Marin Cilic récupère le 32e sésame, au grand soulagement des 31 autres têtes de série qui étaient, avant le retrait de Thiem, exposées à un éventuel 1er tour contre le finaliste de l'édition 2017, toujours à l'aise et dangereux sur gazon.

