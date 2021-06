The Championships fait son retour, enfin. Après avoir vu son édition 2020 annulée en raison de la pandémie de coronavirus, le tournoi londonien rouvre ses portes avec quelques changements, notamment au niveau de son prize money.

Sur le même modèle que Tennis Australia lors de l'Open d'Australie et les deux dernières éditions de Roland-Garros, le All England Lawn Tennis Club a affirmé son soutien et sa solidarité aux joueurs et joueuses les moins "favorisés" du circuit. Ainsi, ses joueurs éliminés avant les demi-finales verront leur prize money croître par rapport à l'édition 2019, tandis que ceux éliminés en demi-finales, ainsi que les finalistes et vainqueurs des simples verront leur dotation baisser. En revanche, les dotations pour les doubles ont, elles, été revues à la baisse.

Pour rappel, l'an dernier, les organisateurs du tournoi londonien avaient pris la décision de reverser une partie du prize money 2020 pour soutenir les différents joueurs. Wimbledon avait ainsi pu "profiter" d'une assurance contractée au début de l'année 2020 pour limiter la casse.

Le détail du prize money de Wimbledon 2021 :

Simples messieurs et dames :

Vainqueur : 1,7M£, soit près de 2M€ (-27,7% par rapport à l'édition 2019)

Finaliste : 900 000 £, environ 1,05M€ (-23,4%)

1/2 finale : 465 000 £, environ 542 000 € (-20,9%)

1/4 finale : 300 000 £, environ 350 000 € (+2%)

8e finale : 181 000 £, environ 211 000 € (+2,8%)

3e tour : 115 000 £, environ 134 000 € (+3,6%)

2e tour : 75 000 £, environ 87 500 € (+4,2%)

1er tour : 48 000 £, environ 56 000 € (+6,7%)

Doubles messieurs et dames :

Vainqueur : 480 000 £ € par paire (-11,1% par rapport à l'édition 2019)

Finaliste : 240 000 £ (-11,1%)

1/2 finale : 120 000 £ (-11,1%)

1/4 finale : 60 000 £ (-10,4%)

1/8e finale : 30 000 £ (-6,3%)

2e tour : 19 000 £

1er tour : 12 000 £

Qualifications messieurs et dames :

3e tour : 25 500 £ (+13,3% par rapport à l'édition 2019)

2e tour : 15 000 £ (+17%)

1er tour : 8 500 £ (+21,4%)

Double mixte :

Vainqueur : 100 000 £ par paire (-13,8% par rapport à 2019)

Finaliste : 50 000 £ (-13,8%)

1/2 finale : 25 000 £ (-13,8%)

1/4 finale : 12 000 £ (-17,2%)

8e de finale : 6 000 £ (-14,3%)

2e tour : 3 000 £ (-14,3%)

1er tour : 1 500 £ (-14,3%)

