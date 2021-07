C'est le revers de la médaille. Les toits implantés sur les courts principaux (mais pas sur les autres) permettent certes d'assurer une continuité minimale du jeu en cas de pluie, mais peuvent aussi engendrer certains déséquilibres.

Alors que la pluie a fait sa réapparition en début de soirée ce lundi à Wimbledon, Roger Federer et Lorenzo Sonego ont pu ainsi tranquillement poursuivre leur duel sous le toit du Centre Court, pendant que dans la même partie de tableau, Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz, programmés sur le Court N°2 non pourvu d'un parapluie, devront finir leur match mardi.

Un match plutôt indécis puisque les deux hommes en étaient au milieu du 4e set, le Russe ayant viré en tête deux manches à une et le Polonais menant 4-3 (sans break) dans le 4e set (6-2, 6-7, 6-3, 3-4).

Medvedev partait bien et puis...

Face à un adversaire inbreakable depuis le début du tournoi (42 jeux de services remportés sur 42 !), Medvedev avait pourtant réussi le tour de force de breaker dès le troisième jeu du match. Il s'était fait rejoindre à l'issue d'un jeu décisif mal maîtrisé au 2e set (7 points à 2), avant de repartir sur de bonnes bases.

Rappelons l'enjeu pour les deux hommes (qui sont nés le même jour, un 11 février, mais avec un an d'écart) : un premier quart de finale à Wimbledon. Et même un premier quart de finale tout court en Grand Chelem pour Hurkacz. Il faudra aller le chercher de haute lutte, et après une nuit sans doute agitée.

