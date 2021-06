Novak Djokovic est lancé sur l'autoroute A20. Celle qui mène au 20e titre du Grand Chelem qui ferait de lui l'égal de Roger Federer au plan comptable et le co-détenteur du record le plus prisé du tennis. Il y a quelque chose d'inéluctable dans la manière dont l'actuel numéro un mondial fond sur ses deux rivaux depuis plusieurs années. Le voilà donc, pour la première fois, à une encablure de la doublette hispano-helvétique. Dès Wimbledon, il peut les rejoindre et, pour tout dire, toute autre issue constituerait une surprise. Tous les indicateurs sont au vert pour le Djoker. Au point qu'à part Novak, on voit mal qui pourrait stopper Djokovic.

Rafael Nadal, éreinté physiquement et mentalement par sa campagne terrienne achevée par une douloureuse défaite en demi-finale de Roland-Garros contre... Djokovic, a décidé de se passer de tennis pendant quelques semaines. Sa présence n'aurait pas fondamentalement modifié la donne pour le Serbe. Le dernier titre de Nadal à Londres remonte à plus de dix ans et s'il reste un client même sur gazon, le Majorquin aurait sans doute eu toutes les peines du monde à rivaliser avec son rival de Belgrade en cas de confrontation.

Roger Federer, maintenant. Le Suisse demeure la principale arme anti-Djokovic sur herbe. Il y a deux ans, lors du dernier Wimbledon, il ne lui avait manqué qu'un point lors d'une finale déjà légendaire. Mais il y a aujourd'hui trop d'interrogations pour le placer sur un pied d'égalité avec le Serbe sur la ligne de départ. Quant à l'autre ancien vainqueur du tournoi encore actif, Andy Murray, son retour fait plaisir à tout le monde, mais il ne serait pas raisonnable de l'envisager en potentiel vainqueur. Alors, qui d'autre ? Franchement, pas grand-monde. En réalité, le principal ennemi de Novak Djokovic, c'est Novak Djokovic lui-même.

Le plus difficile est de rester dans le moment présent

Le premier piège qui le guette, c'est la projection. Depuis Roland-Garros, tout le monde ne lui parle que de ça. Le record. Le possible Grand Chelem calendaire. Voire le Golden Slam s'il y ajoute l'or olympique. Tout ceci semble de l'ordre du très possible (on n'ira pas jusqu'à dire probable), mais Djokovic doit à tout prix rester concentré sur cette quinzaine anglaise sans penser à la suite. Ce serait le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. "Nole" sait tout cela, évidemment, mais la conscience du problème n'écarte pas toujours le danger. Mais au moins tente-t-il de s'en préserver.

"Le plus difficile est de rester dans le moment présent, ne pas regarder trop loin ce qu'il est possible de réaliser", a-t-il confirmé samedi lors de sa conférence de presse d'avant-tournoi. Autour de lui, ça parle, ça tire des plans, ça calcule, mais ce n'est pas son problème. "Bien sûr, reprend-il, je comprends que les gens aiment débattre sur qui est le meilleur, qui aura le plus de titres, etc. Mais moi, quand j'entre sur un court, j'essaie de m'y enfermer et d'exclure toutes les distractions. Chacun a ses façons de se concentrer, d'exploiter son énergie pour ce qui est le plus important, c'est-à-dire le moment présent. J'ai mes propres techniques et jusque-là elles fonctionnent."

L'autre difficulté tient à une forme de relâchement qui pourrait s'opérer après Roland-Garros. Un syndrome qui arrive souvent sans prévenir et dont Djokovic avait d'ailleurs été victime en 2016 après son premier titre parisien. Mais cette fois, tout semble différent. Il a devant lui ce double défi du Grand Chelem et du record, de nature à le maintenir en éveil.

Novak Djokovic embrasse le trophée de Roland-Garros Crédit: Getty Images

Objectif Grand Chelem et rien d'autre

"Roland-Garros m'a beaucoup demandé mentalement, physiquement, émotionnellement", admet-il, avant de chasser le spectre du burn out : "J'en suis aussi sorti avec énormément d'énergie positive et de confiance. Ça a créé comme une vague que j'essaie de surfer. Je n'ai pas pu me permettre de trop profiter de cette victoire à Paris parce que quatre jours après le titre, je m'entrainais sur des courts en gazon."

Pour tenir la distance face à l'enchaînement de ces quinzaines si exigeantes, le numéro un mondial a trouvé un équilibre qui lui convient. Comme il l'avait dit à Melbourne en début d'année, désormais, c'est tout (ou presque) pour les tournois du Grand Chelem. Entre deux Majeurs, il joue peu (il n'a d'ailleurs disputé aucun tournoi sur gazon en simple, ne s'alignant qu'en double aux Baléares). "Désormais, explique-t-il, je dois ajuster mon programme afin de garder du bon temps en famille et être à mon meilleur niveau en Grand Chelem. C'est ce que je fais depuis un an et demi et c'est vraisemblablement ce que je ferai le reste de ma carrière."

Il y a beaucoup de choses uniques à Wimbledon. L'une d'elles est cette tradition de faire jouer le tenant du titre en premier le lundi sur le Centre Court, sur un gazon encore immaculé. Et quand on entre sur ce court, c'est une impression très différente par rapport aux autres tournois du Grand Chelem, vraiment. J'aime tellement jouer ici." Jouer, et gagner. Ce qu'il sait faire de mieux. Ici comme ailleurs. Lundi, à 14h30 heure française, Novak Djokovic amorcera face à Jack Draper la quête de son 20e Majeur sur le gazon du Centre Court qu'il sera le premier à fouler, comme le veut la tradition. Il adore ça : "." Jouer, et gagner. Ce qu'il sait faire de mieux. Ici comme ailleurs.

Novak Djokovic après son 5e titre à Wimbledon Crédit: Getty Images

