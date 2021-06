C'était un match particulier. Face à une Carla Suarez Navarro qui disputait son dernier Wimbledon après s'être remise d'un cancer, Ashleigh Barty a alterné et l'excellent, et le moins bon, mais s'est bien qualifiée pour le 2e tour mardi. Sur le Centre Court, la numéro 1 mondiale a globalement dominé les débats mais a connu un vrai passage à vide en fin de deuxième set, avant de reprendre sa marche en avant pour l'emporter en trois manches (6-1, 6-7, 6-1) et 1h44 de jeu. Pour rallier le 3e tour, elle devra se défaire de la Russe Anna Blinkova ou de la Hongroise Timea Babos.

Jusqu'à 6-1, 5-4, ce 1er tour ressemblait pourtant à un match sans histoire pour Barty. Mais l'Australienne s'est tendue au moment de servir pour le match et Carla Suarez Navarro en a remarquablement profité. Avec son superbe revers à une main qui manquera au circuit féminin, l'Espagnole s'est offert un beau baroud d'honneur, s'adjugeant même ce deuxième acte au tie-break 7 points à 1.

Il faut dire que la numéro 1 mondiale avait complètement perdu le fil dans cette manche, commettant pas moins de 26 fautes directes (sur 36 en tout). Mais Barty a eu le mérite de se reprendre très vite en haussant clairement le ton. Elle a d'ailleurs gagné les 13 premiers points du troisième set, avant de mener 5-0 et de conclure deux jeux plus tard. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la sortie de son adversaire, très émue par cette dernière apparition en carrière sur le Centre Court.

