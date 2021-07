Ashleigh Barty

Sa cote : *****

Son parcours

1er tour : bat Carla Suarez Navarro [ESP] 6-1, 6-7, 6-1

2e tour : bat Anna Blinkova [RUS] 6-4, 6-3

3e tour : bat Katerina Siniakova [RTC] 6-3, 7-5

1/8e de finale : bat Barbora Krejcikova [RTC/N.14] 7-5, 6-3

Si de nombreuses têtes de série ont disparu tôt dans le tableau féminin de cette édition 2021 de Wimbledon, la numéro 1 mondiale est là et bien là. Compte tenu de son statut, voir Ashleigh Barty en quart de finale au All England Club n'est pas vraiment surprenant, à ceci près qu'elle n'avait aucun match sur gazon derrière elle avant ce tournoi. Contrainte au forfait au 2e tour de Roland-Garros à cause d'une blessure à la hanche gauche, elle s'est d'abord rassurée physiquement.

En première semaine, Barty a assuré l'essentiel plus qu'elle n'a convaincu. Sur courant alternatif, elle a connu de belles phases et quelques trous d'air sans grande conséquence. Son huitième de finale contre une joueuse en confiance et en forme, la championne à Roland-Garros Barbora Krejcikova, a validé la thèse d'une montée en puissance. L'Aussie a un tel arsenal technique (décalage coup droit, slice de revers, volée) à sa disposition qu'elle semble avoir les clés de l'issue de son tournoi.

Ons Jabeur

Sa cote : ****

Son parcours

1er tour : bat Rebecca Peterson [SUE] 6-2, 6-1

2e tour : bat Venus Williams [USA] 7-5, 6-0

3e tour : bat Garbine Muguruza [ESP/N°11] 5-7, 6-3, 6-2

1/8e de finale : bat Iga Swiatek [POL/N°7] 5-7, 6-1, 6-1

Sur le niveau de jeu affiché depuis le début de la quinzaine, c'est peut-être elle la principale favorite. La Tunisienne avait sans doute le pire des tableaux possible pour arriver en quart de finale - son deuxième en Grand Chelem après l'Open d'Australie 2020. Elle s'en est tiré avec brio, avec maestria même, tutoyant par moments les sommets face à Muguruza et Swiatek, tout en enchantant le public avec la variété immense de ses coups. Une merveille !

Dans l'attitude aussi, on devine une réelle détermination chez Jabeur qui se sent comme investie d'une mission, celui de porter le peuple arabe vers des sommets encore jamais atteints. Reste le facteur émotionnel, forcément sensible chez une joueuse qui met autant de coeur et d'importance dans tous ses faits et gestes.

Mais à 26 ans, la 24eme joueuse mondiale, en progrès constants et réguliers depuis deux ans, a désormais un background qui doit lui permettre de gérer ça.

Ons Jabeur à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Karolina Muchova

Sa cote : ***

Son parcours

1er tour : bat Shuai Zhang [CHI] 6-3, 6-3

2e tour : bat Camila Giorgi [ITA] 6-3, 5-7, 6-3

3e tour : bat Anastasia Pavlyuchenkova [RUS/N°16] 7-5, 6-3

1/8e de finale : bat Paula Badosa [ESP/N°30] 7-6(6), 6-4

Pardonnez-nous l'expression un peu galvaudée, mais c'est probablement l'une des joueuses les plus sous-cotées du circuit féminin actuellement. Nous n'avons pas envie de tomber dans ce piège et nous la mettons donc très haut placée parmi les joueuses encore en lice.

Ce n'est pas la plus connue, certes, mais c'est pourtant mine de rien l'une des plus aguerries désormais puisqu'elle va disputer sa deuxième demi-finale majeure de l'année, après celle atteinte en Australie. Et n'oublions pas qu'elle s'était révélée au plus haut niveau ici-même, à WImbledon, en 2019, en atteignant (déjà) les quarts de finale, battue par sa compatriote Karolina Pliskova au terme d'un match d'anthologie.

Joueuse extrêmement complète, élégante, Muchova peut se faire porter aussi, justement, par cet élan de folie qui frappe le tennis tchèque actuellement après la victoire de Barbora Krejcikova. Après avoir vu ça, elle doit croire en elle, plus que jamais.

Aryna Sabalenka

Sa cote : ***

Son parcours

1er tour : bat Monica Niculescu [ROU/Q] 6-1, 6-4

2e tour : bat Katie Boulter [GBR/WC] 4-6, 6-3, 6-3

3e tour : bat Maria Camila Osorio [COL/Q] 6-0, 6-3

1/8e de finale : bat Elena Rybakina [KAZ/Q] 6-3, 4-6, 6-3

Aryna Sabalenka serait-elle en train de surmonter un blocage psychologique ? La Biélorusse, déjà titrée à 10 reprises sur le circuit mais qui n'avait jamais franchi les huitièmes de finale en Grand Chelem, semble enfin prête à assumer son nouveau statut sur le circuit. Quatrième joueuse mondiale et propulsée au rang de tête de série numéro 2 par les forfaits de Naomi Osaka et Simona Halep, elle va découvrir un quart de finale en Grand Chelem, enfin.

Tout n'a pas été facile pour Sabalenka jusqu'ici. Elle a douté, elle a même tremblé dès le 2e tour face à l'invitée britannique Katie Boulter qui a enflammé le public. Mais cette fois, elle a tenu, à l'image de sa fin de huitième de finale contre la dangereuse Elena Rybakina, 20e mondiale et quart-de-finaliste à Roland-Garros. En puissance, la souriante Biélorusse n'a que peu de rivales. Enfin épanouie car à sa place, elle aura un grand défi à relever contre la coupeuse de têtes du tournoi, Ons Jabeur. Si elle y parvient, elle pourrait devenir inarrêtable.

Angelique Kerber

Sa cote : ***

Son parcours

1er tour : bat Nina Stojanovic [SER] 6-4, 6-3

2e tour : bat Sara Sorribes Tormo [ESP] 7-5, 5-7, 6-4

3e tour : bat Aliaksnadra Sasnovich [BLR] 2-6, 6-0, 6-1

1/8e de finale : bat Cori Gauff [USA/Q] 6-4, 6-4

A 33 ans et avec trois titres du Grand Chelem à son actif, dont Wimbledon en 2018 (elle avait déjà atteint la finale deux ans plus tôt), elle est la plus titrée et la plus expérimentée des joueuses encore en lice. La seule, aussi, à avoir déjà gagné ici.

Assez loin de son meilleur niveau depuis plusieurs saisons, elle qui n'avait plus atteint un quart de finale en Grand Chelem depuis son sacre londonien de 2018, l'ancienne n°1 mondiale, redescendue à la 28e place, vit un étonnant et superbe "revival" sur ce Wimbledon, où elle a encore démontré tout son fighting-spirit au 2e tour face à Sorribes Tormo, et tout son "savoir gagner" en huitième face à la très talentueuse mais encore trop jeune Cori Gauff.

Un match que l'Allemande a conclu avec un grand sourire qui en disait long sur ses ambitions retrouvées. Si elle dit ne pas vouloir trop se projeter et préférer savourer les matches les uns après les autres, il y a fort à penser qu'Angelique Kerber (re)voit désormais beaucoup plus haut.

Angelique Kerbert tous sourire après son succès face à Cori Gauff en huitièmes. Crédit: Getty Images

Karolina Pliskova

Sa cote : **

Son parcours

1er tour : bat Tamara Zidansek [SLO] 7-5, 6-4

2e tour : bat Donna Vekic [ESP] 6-2, 6-2

3e tour : bat Tereza Martincova [RTC] 6-3, 6-3

1/8e de finale : bat Liudmila Samsonova [RUS] 6-3, 6-3

C'est une valeur sûre depuis plusieurs années, l'une des toutes meilleures serveuses du circuit, capable de générer dans tous ses coups une puissance "facile", sans forcer, par la simple grâce de sa fluidité gestuelle, dans la plus pure tradition de l'école tchèque.

Ce qui nous retient de la mettre un poil plus haut dans la hiérarchie de nos favorites, c'est une certaine tendance à caler dans le "money time", à l'image de sa finale de l'US Open (sa seule en Grand Chelem à ce jour) perdue en 2016 contre Angelique Kerber, ou de son absence de titre depuis un an et demi.

On pourrait rajouter que Wimbledon est le Grand Chelem où elle a toujours eu les moins bons résultats, ce qui peut sembler étonnant vu son service. Peut-être est-ce à cause, alors, d'un centre de gravité assez haut (elle mesure 1,86m) pour le gazon.

Reste que toutes ces analyses sont faites pour être balayées un jour, on le sait bien. Et Pliskova, opposée en quarts à la surprise de ce tournoi, la Suissesse Viktorija Golubic (elle avait terrassé d'entrée la surprise de Roland-Garros, la Slovène Tamara Zidansek), n'attend certainement que son heure. A 29 ans, celle-ci pourrait avoir sonné.

Karolina Pliskova dans ses oeuvres à Wimbledon cette année. Crédit: Getty Images

Ajla Tomljanovic

Sa cote : **

Son parcours

1er tour : bat Greet Minnen [BEL/Q] 6-2, 7-6(5)

2e tour : bat Alizé Cornet [FRA] 6-4, 0-6, 6-3

3e tour : bat Jelena Ostapenko [LET] 6-0, 6-3

1/8e de finale : bat Emma Raducanu [GBR/WC] 6-4, 3-0

Deux choses nous ont empêchés de la "coter" un peu plus haut : d'abord son inexpérience à ce niveau puisque, malgré ses 28 ans, c'est la première fois que l'Australienne jouera un huitième de finale de Grand Chelem. Et puis bien sûr l'identité de sa prochaine adversaire, sa compatriote Ashleigh Barty, favorite logique du tournoi.

Mais sinon, très honnêtement, avec sa puissance de frappe et la détermination sans faille qu'elle affiche depuis le début du tournoi, Tomljanovic, la tombeuse d'Alizé Cornet, est le profil type de la joueuse qui peut réussir le "strike" parfait à Wimbledon. Où elle peut en plus bénéficier du soutien indéfectible de son petit ami, un certain Matteo Berrettini, lui aussi quart de finaliste et qui n'a pas ménagé ses encouragements à son encontre hier lors de sa victoire par abandon face à Raducanu.

Ni Tomljanovic, ni Berrettini ne sont les favoris de cette fin de quinzaine dans leurs tableaux respectifs. Mais tous deux sont très dangereux. Et, à deux, ils paraissent encore plus forts.

Viktorija Golubic

Sa cote : *

Son parcours

1er tour : bat Veronika Kudermetova [RUS/N°29] 3-6, 6-1, 11-9

2e tour : bat Danielle Collins [USA] 6-2, 6-0

3e tour : bat Madison Brengle [USA] 6-2, 6-1

1/8e de finale : bat Madison Keys [USA/N°23] 7-6(3), 6-3

C'est la surprise du chef. Personne ne pouvait s'attendre à voir en quart de finale une joueuse classée 66e mondiale et qui n'avait pas gagné un match en Grand Chelem depuis deux ans (Wimbledon 2019). C'est un petit exploit et c'est un petit miracle, aussi, pour la Zurichoise qui avait frôlé la sortie au 1er tour face à la solide Russe Kudermetova.

Depuis, en revanche, la joueuse de 28 ans au délicieux revers à une main déroule un tennis de rêve qui lui a permis de décimer une grande partie de l'armada américaine puisqu'elle battu Collins, Brengle et Keys à la suite, sans perdre un set. Son jeu musclé et inspiré à la fois trouve un terrain d'expression parfait sur le gazon. Evidemment, la voir aller encore plus loin serait une surprise. Mais on n'est plus à ça près et très franchement, on en a vu d'autres, et des bien "pires"...

