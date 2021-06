Une tête de série de plus est tombée dans le tableau féminin. Et pas n'importe laquelle. Belinda Bencic, finaliste récemment sur le gazon de Berlin, quitte déjà Wimbledon. Elle a buté mercredi sur un obstacle inattendu : la 102e joueuse mondiale Kaja Juvan. La Suissesse n'a jamais trouvé son rythme sur le court numéro 3, et s'est inclinée en deux manches sèches (6-3, 6-3) et 1h20 de jeu au 1er tour.

Tête de série numéro 9 de cette édition 2021, Bencic a ainsi confirmé malgré elle ses difficultés en Grand Chelem. Depuis sa demi-finale de l'US Open 2019, elle n'a plus atteint la seconde semaine d'un Majeur. Mercredi, elle a esquissé une réaction en remontant un break de retard dans le deuxième set, mais elle a à nouveau lâché prise dans les trois derniers jeux, accumulant les erreurs (28 fautes directes). Il s'agit de sa première élimination d'entrée en Grand Chelem depuis l'US Open 2018.

Wimbledon Jo-Wilfried Tsonga éliminé au 1er tour par Mikael Ymer après un combat en 5 sets IL Y A 3 HEURES

Wimbledon Humbert trébuche (encore) sur Kyrgios après un match fou IL Y A 3 HEURES