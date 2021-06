Couronné au Queen's voici dix jours, Matteo Berrettini est attendu à Wimbledon. Et l'Italien a franchi l'obstacle du 1er tour de manière plutôt convaincante mercredi. Face à Guido Pella, quart-de-finaliste sur le gazon du All England Club en 2019, Berrettini a été globalement solide pour s'imposer en quatre manches (6-4, 3-6, 6-4, 6-0) et 2h16 de jeu sur le court numéro 3. Pour une place au 3e tour, il sera opposé au "lucky loser" Botic Van de Zandschulp qui a battu Grégoire Barrère.

Avec 47 coups gagnants pour 29 fautes directes, Berrettini s'est plutôt montré à l'aise. Il a cependant payé une petite baisse au service (50 % de premières balles) dans un deuxième set qui lui a échappé. Ce contretemps ne l'a pas empêché de finir en trombe, infligeant une "bulle" dans le quatrième acte à son adversaire argentin dont la saison 2021 est décidément compliquée (3 victoires seulement jusqu'ici).

Wimbledon Les courts plus glissants et dangereux cette année ? Le All England Club pointe la météo du doigt IL Y A 41 MINUTES

Wimbledon Chardy s'offre Karatsev, Moutet sombre IL Y A 2 HEURES