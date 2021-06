Chardy a écoeuré Karatsev

Il a sorti l'artillerie lourde. Opposé d'entrée au redoutable (cette saison) Aslan Karatsev, demi-finaliste à l'Open d'Australie, Jérémy Chardy a été très inspiré mercredi. Non seulement le Palois a franchi l'obstacle, mais il l'a fait en trois manches (7-6, 7-6, 6-3) et 2h27 de jeu, et sans jamais concéder son service. Il a ainsi frappé pas moins de 18 aces (pour une double faute) et 37 coups gagnants en tout (pour 20 fautes directes). Et au-delà de son agressivité, Chardy a aussi posé bien des problèmes au Russe avec son petit slice de revers. Au 2e tour, il défiera le Biélorusse Ilya Ivashka.

Moutet a lâché l'affaire

C'est une fin de match digne de celle de Benoît Paire la veille. A ceci près que Corentin Moutet n'a marqué que 2 petits points, lui, dans le troisième set face à Aljaz Bedene mardi contre 5 à son compatriote. Le report de son 1er tour de 24 heures à cause de la pluie n'a visiblement pas fait du bien au jeune Français qui n'a pas fait le poids face à son adversaire slovène vainqueur en trois manches (6-4, 6-4, 6-0) et 1h42 de jeu. Deux ans après être sorti des qualifications et avoir battu Grigor Dimitrov au 1er tour, Moutet n'a visiblement pas retrouvé ses sensations sur le gazon anglais. Bedene, de son côté, sera opposé à John Isner ou Yoshihito Nishioka au 2e tour.

