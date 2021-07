Novak Djokovic est-il le grand méchant d’un film d'espionnage ou d'un western spaghetti ? C’est à peu près ce qu’un journaliste, travaillant pour une télévision détentrice de droits du tournoi, a laissé entendre, maladroitement, en conférence de presse.

Alors que le Serbe, tout frais centenaire sur gazon, venait de s’installer sur le pupitre de maître conférencier, une bonne heure après sa victoire contre Marton Fucsovics en quart de finale , il a été question de son rôle dans la course aux records.

Je trace ma propre voie, ma propre carrière et ma propre histoire

Et comme souvent, c’est sa position de troisième homme dont il a été question. Alors qu’il vise à Wimbledon un 20e titre en Grand Chelem et la possibilité d’égaler Federer et Nadal, le Serbe a été ramené à sa position de n°3 de manière peu subtile. Comme si passer après faisait de lui un empêcheur de tourner en rond, voire même un intrus aux mauvaises intentions.

La question, rapportée sur Twitter par le journaliste Ben Rothenberg, était : "Qu’est-ce que ça fait d’être en quelque sorte 'le méchant' qui court après Roger et Rafa depuis toutes ces années ?"

Réponse du Serbe, surpris, mais poli. "Je ne me considère pas comme le méchant. Ceci est votre opinion personnelle", a répondu Djokovic. "Je ne chasse personne. Je trace ma propre voie, ma propre carrière et ma propre histoire." Le message est passé.

