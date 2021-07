Dix-neuf ans qu'il n'avait pas connu cela. Perdre à Wimbledon est déjà rare pour Roger Federer (14 défaites en 119 matches), mais quitter le gazon du All England Club sur une défaite en trois sets secs, cela ne lui était plus arrivé depuis le 1er tour de l'édition 2002 contre le Croate Mario Ancic (6-3, 7-6, 6-3). Il ne comptait alors pas le moindre titre en Grand Chelem, une autre époque. Alors, inévitablement, quand il a salué le Centre Court sous une ovation nourrie avant de s'éclipser, une question s'est imposée à tous : était-ce la dernière danse du Maestro dans ce qui fut son jardin ?

Près d'une heure et demie après sa sortie de piste, l'intéressé n'a pas donné de réponse définitive à cette question brûlante. A tout juste un mois de son quarantième anniversaire, il sait que le temps ne joue pas en sa faveur et l'empêche de tirer des plans sur la comète. "Est-ce que j'ai joué mon dernier Wimbledon ? Je ne sais pas du tout. On va discuter avec mon équipe. Je vais prendre quelques jours. Je suis très content d'être allé aussi loin après tout ce que j'ai traversé. J'aimerais pouvoir revenir, mais à mon âge on ne peut pas savoir", a-t-il lâché.

C'était dur, lors des derniers jeux, je savais que je ne reviendrais pas

Atteindre les quarts de finale d'un Grand Chelem est un accomplissement majeur pour la plupart des joueurs du circuit. Parlez-en à Marton Fucsovics qui jouait ce mercredi le premier de sa carrière à 29 ans. A l'échelle extraordinaire de Roger Federer, c'est (presque) un minimum syndical puisqu'il s'agissait de sa 58e apparition à ce stade. Après une double opération du genou droit et près d'un an de rééducation, accomplir cette performance alors qu'il n'avait joué que 8 petits matches depuis son grand retour à Doha relève du tour de force.

Mais il n'empêche, on ne change pas les rayures du zèbre : un champion de cette envergure a, par essence, une confiance aveugle en ses capacités. Et s'il est heureux globalement de son parcours, encaisser un 6-0 pour finir, le premier depuis celui que lui avait infligé Rafael Nadal en finale de Roland-Garros 2008 et le 5e seulement de sa carrière, passe mal.

"C'était dur. Lors des derniers jeux, je savais que je ne reviendrais pas. Je ne suis pas habitué à ce genre de situation, surtout ici. Le public a été fantastique. C'est pour ça que je joue encore maintenant. Malheureusement, ils ont vu une défaite en trois sets. J'étais très déçu sur le coup, je le suis encore. Comme souvent après un Grand Chelem, quand la tension retombe, je me sens épuisé, je pourrais faire une sieste là, tout de suite. Les 18 derniers mois ont été longs et difficiles", a-t-il expliqué.

S'améliorer physiquement ou tirer sa révérence

Cette impuissance, cette incapacité à se battre jusqu'au bout, à tenir la distance physiquement, c'est peut-être ce qui pose le plus de problèmes au Bâlois pour se projeter sur la suite. Après la perte du tie-break du deuxième set lors duquel il a multiplié les cadeaux et les approximations notamment côté coup droit, l'une de ses armes majeures, Federer n'a plus été en mesure de rivaliser. Or, un joueur comme lui ne peut se contenter de ce type de limites. Il est encore trop ambitieux pour cela. L'envie de jouer est toujours bien là, il veut encore croire à des jours meilleurs, mais encore faut-il pouvoir s'en donner les moyens.

Roger Federer à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

"Je vais prendre mon temps, un peu de repos et discuter de la marche à suivre avec mon équipe dans les prochains jours. L'objectif est de jouer bien sûr et de savoir ce que je dois faire pour être en meilleure forme physique afin de rivaliser à nouveau au plus haut niveau. C'est dur quand les choses se compliquent physiquement, les joueurs du calibre de Hurkacz ici ou de Félix (Auger-Aliassime) à Halle il y a quelques semaines vous le rappellent", a-t-il souligné.

En 2016 déjà, lors de sa chute en demi-finale sur le gazon de Wimbledon face à Milos Raonic, beaucoup se demandaient si l'ère Federer avait pris fin. Le phénix suisse avait défié le temps et apporté une réponse éblouissante l'année suivante. Mais c'était il y a cinq ans déjà et le futur quadragénaire est repassé deux fois sur la table d'opération depuis. S'il n'a pas l'intention d'arrêter sa carrière sur cette image, une chose est certaine : le Bâlois est plus que jamais à l'écoute de son corps. A tel point qu'il ne sait toujours pas s'il disputera les Jeux Olympiques de Tokyo. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir le tour que prendra sa fin de carrière.

