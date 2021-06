Les caprices de la météo bousculent déjà la programmation à Wimbledon. La pluie a empêché lundi les matches des courts annexes de se lancer à midi (heure française) comme prévu, et si une fenêtre d'accalmie va permettre d'en jouer certains, ce ne sera pas le cas de tous. L'organisation a, par conséquent, d'ores et déjà annulé 16 matches prévus en 3e ou en 4e rotation.

Trois Français au moins, qui pensaient débuter lundi, devront patienter 24 heures de plus. Les matches de Pierre-Hugues Herbert, Gilles Simon et Antoine Hoang, respectivement face à Pablo Andujar, Dusan Lajovic et Zhizhen Zhang sur les courts 4, 5 et 11 font partie de ceux reportés pour la journée. L'affiche entre Sebastian Korda et Alex de Minaur n'aura pas non plus lieu non plus.

Wimbledon Un set concédé pour se régler, et Djokovic a déroulé IL Y A 30 MINUTES

Wimbledon Le Centre Court ovationne les acteur de la lutte anti-coronavirus en ouverture du tournoi IL Y A UNE HEURE