Ugo Humbert ne peut plus se contenter d’être un perdant magnifique. D’ailleurs, il ne s’en contente plus, c’est le message qu’il a fait passer après sa défaite au bout du suspense face à Nick Kyrgios au 1er tour de Wimbledon . Vainqueur à Halle voici dix jours, le 25e joueur mondial débarquait avec le statut de tête de série et des ambitions plein la tête au All England Club. Il espérait bien rallier la seconde semaine comme en 2019, voire prolonger l’aventure si affinités. Buter sur le premier obstacle ne faisait pas partie de ses plans, même si le tirage au sort ne l'avait pas gâté.

Car Nick Kyrgios est inclassable. Et même sans avoir joué pendant cinq mois, sa puissance et son talent naturel sur gazon pouvaient faire mal à n’importe qui. Humbert en était bien conscient, mais pas pour autant amer. "Quand j'ai vu le tableau, j'étais tellement content de le rejouer ! Je me dis que si on joue bien tous les deux, ça donne des confrontations assez intéressantes. C'était vraiment génial. Dès qu'on se joue, il y a des gros combats. Quand il joue bien, c'est un des meilleurs joueurs du monde. On sait très bien qu'il peut faire des coups fantasques. Il est imprévisible et tellement talentueux", a-t-il considéré admiratif.

Ugo Humbert à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Moins entreprenant dans le "money time"

Humbert n’a donc pas abordé ce 1er tour comme un coup du sort, mais comme une opportunité. Celle de prendre sa revanche sur sa défaite contre le même adversaire à l’Open d’Australie dans une ambiance digne de la Coupe Davis. A l’époque, il avait été particulièrement marqué par le scénario autant que l’épreuve subie : après avoir eu des balles de match, il s’était autant fait renverser par son adversaire que par le public qui n’hésitait pas à le siffler ou à applaudir ses fautes au service.

Cette fois, le Messin est apparu plus frustré que détruit par ce qu’il venait de vivre. Comme conscient qu’il aurait dû faire mieux, vu la confiance avec laquelle il abordait ce Wimbledon. Au-delà de sa technique faite pour le gazon (frappes à plat, revers croisé plongeant, tempérament offensif), c’est sa capacité à faire confiance à son instinct qui lui avait permis d’être si fort mentalement lors de fins de matches au couteau à Halle. Or ce mercredi, ce petit quelque chose lui a manqué dans le "money time".

"Je pense que je peux faire mieux. Ce qui a bien marché quand j'ai gagné à Halle, c'est que je poussais un peu plus dans les moments importants. Là, c'est ce qui m'a manqué. C'est pour ça que je suis un peu remonté contre moi-même, j'ai envie d'y aller plus. Je lui ai laissé l'opportunité d'y aller. Normalement, c'est mon style de jeu, c'est moi qui dois y aller, tenter des coups gagnants, aller un peu plus au filet... C'est là-dessus où je peux faire mieux. Après, c'était un super match. Je pense qu'on s'est régalés tous les deux, l'ambiance était géniale", a-t-il encore estimé.

Ugo Humbert et Nick Kyrgios à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Je ne sais pas si ralentir encore les conditions est une bonne solution

Mais si Humbert n’a pas joué aussi librement qu’il l’avait fait en Allemagne, il y a des raisons. Le public plutôt pro-Kyrgios ne l’a pas plus ému que cela - surtout après avoir connu Melbourne -, mais peut-être que le contexte d’un Grand Chelem a joué sur son approche mentale. Vu la détermination affichée, on peut en douter. En revanche, les conditions de jeu ont pu davantage le faire gamberger.

"Franchement, c'est très lent, il faut le dire. Les balles étaient beaucoup plus lourdes. Le gazon est un peu plus épais, un peu plus haut. C'est pour ça que beaucoup glissent je crois. Ça devient même dangereux quand c'est un peu humide parce que tu as vraiment l'impression de n'avoir aucune accroche. Quand j'étais venu il y a deux ans, je n'avais pas eu cette sensation. Peut-être que c'était une volonté de la part du tournoi de ralentir encore les conditions. Je ne sais pas si c'est une bonne solution." Une impression qui faisait écho à la saillie de la veille de Nick Kyrgios lui-même lors d’un changement de côté.

L’Australien aurait sans doute préféré aussi que la balle avance plus vite, et Humbert n’aurait peut-être pas gagné non plus si cela avait été le cas. Toujours est-il que le Messin a trop réfléchi dans les moments fatidiques, notamment face aux trajectoires plus bombées utilisées à 7 jeux partout par son adversaire. Tactiquement, il a donc encore bien des progrès à faire, mais il n’est pas du genre à rechigner à la tâche. Il n’y a plus qu’à reprendre les armes pour repartir au combat, et ce dès les Jeux Olympiques de Tokyo. A n’en pas douter, il y débarquera affamé et revanchard.

