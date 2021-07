Et si finalement la surprise de cette édition 2021 c'était elle ? Oui, Karolina Pliskova est un des noms du circuit féminin, mais depuis deux ans, elle semblait s'être perdue. Et pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2019, voilà la grande Tchèque en demi-finale d'un Grand Chelem. Mardi, la tête de série numéro 8 n'a pas fait d'état d'âme en balayant la Suissesse Viktorija Golubic, 66e joueuse mondiale, en deux sets (6-2, 6-2) et 1h21 de jeu en quart à Wimbledon. Pour rallier la finale sur le gazon anglais, elle sera opposée soit à Aryna Sabalenka, soit à Ons Jabeur.

Sur un Court numéro 1 couvert en raison de la pluie, Pliskova a fait parler la poudre au service. Elle a ainsi frappé 69 % de premières balles et remporté 83 % des points derrière, envoyant au passage 8 aces (pour 3 doubles fautes). La Tchèque n'a ainsi jamais concédé sa mise en jeu dans cette partie, écartant les trois petites balles de break qu'est parvenue à se procurer son adversaire. Complètement étouffée, Golubic a subi un déluge de feu, voyant passer impuissante 28 coups gagnants, alors qu'elle n'a pu en réaliser que 10 de son côté.

WTA Rome Swiatek après son 6-0, 6-0 contre Pliskova : "C'était plutôt drôle, je ne savais même pas le score" 16/05/2021 À 17:22

De 2-2 à 6-2, 3-0, Pliskova a enchaîné 7 jeux pour mettre la main sur ce match. Redescendue à la 13e place mondiale, la Tchèque n'avait connu qu'un résultat marquant cette saison : une finale à Rome au cours de laquelle Iga Swiatek l'avait humiliée (6-0, 6-0). Entraînée par Sascha Bajin depuis quelques mois, elle voit sa persévérance payer : elle a désormais atteint le dernier carré de chaque tournoi du Grand Chelem. Reste à aller chercher cette première couronne qui lui manque tant.

WTA Rome 6-0, 6-0 : l'ouragan Swiatek balaie Pliskova et impressionne avant Roland 16/05/2021 À 13:28