Zverev au petit trot

Il n'a pas fait de détails. Pour son entrée en lice à Wimbledon sur le Court 1, Alexander Zverev n'a pas tremblé une seconde pour se défaire du qualifié néerlandais Tallon Griekspoor mardi. La brève interruption par la pluie et le déploiement du toit n'ont pas perturbé son rythme et il s'est imposé avec autorité en trois sets secs (6-3, 6-4, 6-1) en un peu moins d'une heure et demie (1h29 de jeu). Il retrouvera soit Tennys Sandgren, soit Norbert Gombos au 2e tour.

A l'instar de Novak Djokovic la veille, Zverev a surtout impressionné au service. Ses 20 aces ont largement fait oublier ses 4 doubles fautes et, même s'il a concédé à deux reprises son engagement, son agressivité globale a logiquement payé. Avec 35 coups gagnants contre 18 à son adversaire, il a su imposer son rythme à la partie, ce qui est primordial sur gazon. A lui de continuer sur ce rythme pour au moins atteindre les quarts de finale, ce qui serait une première dans sa carrière au All England Club.

Première fracassante pour Korda

Il confirme de semaine en semaine sa belle percée en 2021. A 20 ans, Sebastian Korda est désormais dans le Top 50 mondial, et le fils de Petr ne compte pas s'arrêter là. Pour sa première participation au grand tableau de Wimbledon, l'Américain a franchi le 1er tour et pas contre n'importe qui. Il a pris le meilleur sur Alex de Minaur, tête de série numéro 15 et titré à Eastbourne la semaine dernière, en quatre manches (6-3, 6-4, 6-7, 7-6) et 3h25 de jeu. Grâce à cette performance, il s'est ouvert son tableau et aura une belle occasion d'aller plus loin contre un qualifié au 2e tour, le Français Antoine Hoang ou le Chinois Zhizhen Zhang.

Korda a été globalement récompensé de ses intentions offensives sur le Court 15. Il a frappé pas moins de 44 coups gagnants mais a aussi commis 49 fautes directes, alors que De Minaur a présenté lui un bilan totalement équilibré (27 coups gagnants et 27 fautes directes). Mais dans les moments chauds, c'est bien l'audace du plus jeune des deux qui a payé.

