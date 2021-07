Où en sont les finalistes de Roland-Garros ? Elles ont apparemment bien digéré la transition entre la terre battue et le gazon. Jeudi, Barbora Krejcikova, tête de série numéro 14 de ce Wimbledon 2021, a validé son billet pour le 3e tour en dominant l'Allemande Andrea Petkovic, désormais 130e joueuse mondiale, en deux sets (7-5, 6-4) et 1h20 de jeu. La Tchèque, sacrée à la surprise générale du côté de la Porte d'Auteuil voici près de trois semaines, s'est montrée particulièrement solide dans les fins de manche malgré ses 28 fautes directes. Pour une place en seconde semaine, elle sera opposée à Marta Kostyuk ou Anastasija Sevastova.

Malgré une belle résistance et un break remontée dans le second set, Petkovic a cédé les trois derniers jeux. Dans le même temps, sur le court numéro 12, Anastasia Pavlyuchenkova a connu un 2e tour encore plus tranquille, ne concédant que six jeux (6-3, 6-3) en 1h07 face à Kristyna Pliskova, 106e joueuse mondiale et soeur de Karolina. La Russe a notamment frappé 23 coups gagnants et retrouvera soit Camila Giorgi, soit Karolina Muchova au 3e tour.

Wimbledon Le programme de jeudi : Barty en apéritif, Federer-Gasquet en dessert sur le Centre Court IL Y A 14 HEURES

Wimbledon 3h50 et un match fou : même mal en point, Murray est toujours en vie ! IL Y A 15 HEURES