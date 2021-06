Aimez-le ou détestez-le, mais reconnaissez que Nick Kyrgios ne laisse pas indifférent. Après quatre mois loin des affres du circuit ATP, l'Australien est redevenu un joueur de tennis à plein temps à Wimbledon. Il a pourtant fait traîner son départ au maximum : il n'a quitté sa chère Australie que le 22 juin dernier, non sans montrer sa peine sur les réseaux sociaux. S'il pouvait se passer du tout frais Open de Majorque, où il était inscrit, impossible pour lui de rater Wimbledon. Le 60e mondial a trop souvent répété que le gazon et le Grand Chelem londonien étaient le fin du fin sur la planète tennis pour manquer à l'appel. Cela aurait été principalement dommage pour lui.

Kyrgios est parti en traînant un peu son spleen, mais il est venu. Et il a bien fait de venir, même si vie australienne est plaisante. Il est par exemple devenu un consultant de luxe pour le Ninja Warrior australien. Opposé à Ugo Humbert pour un "remake" de leur fantastique 2ème tour du dernier Open d'Australie, "NK" a fait parler la poudre sur le court n°1, sur lequel leur match avait été déplacé à cause du retard dans la programmation. Il a évidemment récité une partition à la Kyrgios : il a claqué des aces, des coups de patte foudroyants des deux côtés, joué offensif, fait des fautes. Le tout en ayant eu un gros creux physique au milieu. Il a gagné, même sans toujours y mettre la manière. Mais ça, il s'en fiche.

Wimbledon Humbert : "Je suis un peu remonté contre moi-même, je sais que je peux faire mieux" IL Y A 3 HEURES

Kyrgios l'affirme, il peut "battre n'importe qui"

Forcément, ce succès face à son pote Humbert, l'a reboosté. Kyrgios avait de toute façon quelques comptes à régler avec le petit monde du tennis, ce grand cirque qu'il n'aime pas. Pour parvenir à ses fins, il fallait gagner. Dont acte. Après le court, place aux paroles. D'abord sur le court, devant le public. "Pas mal pour un joueur intermittent !" Puis de manière plus posée, devant les micros. "Beaucoup de personnes ont dit que je n'aurais aucune possibilité dans ce tournoi, que cela n'avait aucun sens que je vienne sans aucune préparation", a piqué le turbulent Nick.

"Je crois que Gilbert (Brad, aujourd'hui consultant pour différents médias comme ESPN, ndlr) a dit que je n'étais même pas capable de me lever de mon canapé pour être au niveau des autres. Écoutez, je connais mon jeu et je sais comment on joue sur herbe. Je n'ai peur de personne. Je sais que si je suis bien physiquement et mentalement, je peux battre n'importe qui. Je m'en fiche de ce que pensent les autres. Personne ne me connaît mieux que moi. Je sais comment me préparer."

Je suis une personne compétitive, même quand je joue à Call of Duty

L'Aussie l'a reconnu volontiers, s'il a pu passer l'obstacle Humbert, titré à Halle et un des hommes en forme sur gazon, c'est aussi grâce à sa nationalité. Le jeu sur herbe, c'est le dada des Australiens. Lui, a toujours roulé sa bosse dessus, principalement lors de ses années de formation. Du coup, pas besoin d'adaptation, roulez jeunesse.

Pour réussir sur une telle surface, il faut avoir de bons appuis, moi j'ai joué beaucoup de tournois sur cette surface" a expliqué le professeur Kyrgios. "C'est pour ça aussi que les Européens ont eu plus de mal." Par contre, ce gazon version 2021 " a expliqué le professeur Kyrgios. "." Par contre, ce gazon version 2021 ne plaît pas à grand monde . Et surtout pas à lui. Lors de son match face à Humbert, il a pesté contre les conditions de jeu, très lentes, de plus en plus lentes. Il a aussi manqué de se faire très mal après une chute à 6-6 dans le 5e acte. Même naturelle pour lui, l'herbe est imprévisible.

Quatre mois sans jouer dans un tournoi, une préparation de quelques jours seulement, avouez que Kyrgios a beau expliquer que c'est normal pour lui, sa méthode est peu orthodoxe. Lui explique sa performance face à Humbert, en deux jours, par son sens de la bagarre. "Je suis une personne compétitive. Je fais de la compétition quand je joue aux dames, ou quand je joue à Call of Duty (vous pouvez le suivre sur sa chaîne Twitch,

), pareil quand je fais du basket", a expliqué le fan des Spurs de Tottenham.

Il a aussi eu une pensée pour ce cher public, qui l'avait déjà porté chez lui à Melbourne pendant trois rencontres dont ce fameux match face à Dominic Thiem. "Dans tout ce que je fais, je suis plein d'envie à l'idée de faire de mon mieux. Évidemment jouer à Wimbledon, sur le court n°1, devant du public, c'est très spécial. Le public m'a beaucoup encouragé et ça me motive à donner le meilleur de moi-même. Je suis toujours en course et je vais essayer de donner plus de spectacle." Nul doute, ce Nick Kyrgios doit probablement aimer le film Gladiator. Un Australien, un certain Russell Crowe, y faisait le spectacle dedans.

Nick Kyrgios en plein grand écart lors de son match contre Ugo Humbert à Wimbledon 2021 Crédit: Getty Images

Wimbledon Bencic et Kenin prennent déjà la porte, Sabalenka se sort du piège Boulter IL Y A 4 HEURES