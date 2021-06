La programmation va encore prendre du retard. Comme lors de la première journée, la pluie a fait son apparition mardi et a entraîné l'interruption des matches du 1er tour en cours sur la plupart des courts annexes. Les Français Antoine Hoang, Gilles Simon ou encore Pierre-Hugues Herbert, déjà forcés de patienter 24 heures lundi, en font encore les frais. Le jeu se poursuit toutefois sur les courts principaux (Centre Court et Court 1) qui disposent de toits, avec Ashleigh Barty et Alexander Zverev actuellement en piste.

Wimbledon Paire s'enfonce encore IL Y A 31 MINUTES

Wimbledon Le programme de mardi : Federer et Serena sur le Centre Court, Medvedev sur le 1 IL Y A 15 HEURES