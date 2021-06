Ce début de Wimbledon rime avec pluie. Qui dit pluie, dit matches suspendus et reportés. Déjà obligée de reporter plusieurs rencontres du 1er tour de lundi à mardi, l'organisation du Grand Chelem londonien a été contrainte de faire même ce mardi. Au total, ce sont 14 rencontres des tableaux de simples dames et messieurs qui ont été reportées à mercredi.

Les parties prévues en dernière rotation sur les courts annexes ont donc été victimes de ce choix. Jo-Wilfried Tsonga, qui affronte Elias Ymer, et Alizé Cornet, opposée à Bianca Andreescu sur le court n°2, devront jouer leur 1er tour mercredi. Pareil pour Félix Auger-Aliassime, Pablo Carreño Busta, Victoria Azarenka, Belinda Bencic et Jelena Ostapenko. Il faudra composer la programmation du troisième jour de compétition en mixant 1er tour et début du 2e tour. Un beau casse-tête que voilà.

La reprise du jeu à l'extérieur ne se fera pas avant 18h00, heure française a annoncé l'organisation du tournoi. Le jeu continue sur deux courts : le Centre Court, où Roger Federer affronte Adrian Mannarino et le court n°1.

Wimbledon Qu'est-ce qui fait encore courir Murray ? "Sa folie de penser qu'il peut encore réaliser un coup" IL Y A UNE HEURE

Les courts de Wimbledon bâchés à cause de la pluie à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Wimbledon Di Pasquale: "Sa défaite au 1er tour n'enlève rien à la nouvelle dimension prise par Tsitsipas" IL Y A UNE HEURE