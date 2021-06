La polémique enflait et le All England Club ne pouvait pas rester sans réaction. Dans un communiqué adressé à notre confrère britannique Simon Cambers , l’organisation de Wimbledon a répondu aux interrogations sur la qualité de son gazon. Depuis le début du tournoi, les chutes se multiplient notamment sur le Centre Court : Novak Djokovic, qui a ouvert les hostilités lundi, en a fait les frais sans gravité, avant qu’Adrian Mannarino et Serena Williams ne soient contraints de jeter l’éponge mardi.

Interrogés sur le sujet, les joueurs qui ont foulé le Centre Court ont souligné les conditions extrêmement glissantes de ces deux premiers jours, Andy Murray en tête. Mais le All England Club l’affirme : rien n’a été changé pour cette édition 2021. "La préparation des courts a été effectuée avec la même méticulosité que les années précédentes. Chaque court est inspecté par les superviseurs du tournoi, le bureau du juge-arbitre et nos équipes sur le terrain avant que le jeu ne commence. Et pour ces deux premiers jours, ils ont été satisfaits des conditions et ont autorisé le jeu."

Wimbledon Chardy s'offre Karatsev, Moutet sombre IL Y A UNE HEURE

Un toit pas tout à fait protecteur : il ne préserve pas de l'humidité

Alors pourquoi les chutes sont-elles si fréquentes ? Tout simplement parce que la pluie est au rendez-vous selon l’organisation. Après l’abandon de Mannarino, Roger Federer a confirmé qu’il s’était déplacé avec beaucoup de prudence tout au long du match et a souligné le rôle joué par le toit dans ces conditions. S’il met les acteurs à l’abri des averses, il n’empêche pas l’humidité de pénétrer le Centre Court.

L’hypothèse du Suisse a d’ailleurs été confirmée par le All England Club. "Les conditions météorologiques observées durant ces deux premiers jours ont été les plus humides constatées depuis presque une décennie, ce qui a entraîné la fermeture des toits du Centre Court et du Court numéro 1 pendant de longues périodes. En début de tournoi, le gazon est encore très vert et luxuriant, ce qui a pour conséquence d’ajouter de l’humidité sur cette surface naturelle. Avec l’accumulation des matches, les courts continueront à durcir", a encore indiqué l’organisation.

Pour que la situation s’améliore, le retour du soleil ne serait toutefois pas de trop. Pour les joueurs, il s’agit avant tout de "survivre" à ces deux premiers tours comme le faisait encore remarquer Federer. Après, il sera temps de se lâcher.

Wimbledon 6-2, 6-1 : Cornet donne la leçon à Andreescu, tête de série numéro 5 IL Y A 2 HEURES