Ferro impuissante

C'est le cauchemar de tout joueur de tennis et Fiona Ferro l'a vécu lundi. La Française n'a jamais pu mettre en place son jeu sur le gazon de Wimbledon face à l'Espagnole Garbine Muguruza, tête de série numéro 11, au 1er tour. Etouffée dès les premiers échanges, complètement prise de vitesse et dépassée par l'intensité adverse, la Française, 51e à la WTA, n'a pu sauver qu'un jeu (6-0, 6-1) en 50 minuscules minutes passées sur le Court 2. Elle a même évité d'un rien l'humiliation du "double bagel" en prenant le service adverse à 6-0, 5-0. Muguruza, quant à elle, a donc connu le départ idéal et sera opposée soit à Svetlana Kuznetsova, soit à la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove au 2e tour.

