Elle continue de faire des ravages dans le tableau féminin. Après Garbine Muguruza au tour précédent, Ons Jabeur a croqué lundi une deuxième championne en Grand Chelem consécutive en la personne d'Iga Swiatek, tête de série numéro 7 à Wimbledon, et avec la manière qui plus est. Après la perte d'un premier set très accroché, la 24e joueuse mondiale a totalement retourné la tendance pour finir en boulet de canon son huitième de finale (5-7, 6-1, 6-1) en 1h41 de jeu. Elle devient la première Tunisienne (et la première joueuse arabe) à se qualifier pour un quart à Wimbledon, son deuxième en Grand Chelem après l'Open d'Australie 2020.

On la savait très en confiance et dangereuse pour toutes les joueuses de ce tableau féminin. Et pourtant, Ons Jabeur n'en finit plus d'étonner. Plus tellement tennistiquement, tant elle avait déjà régalé avec sa palette variée (slices de revers, volées amorties et accélérations fulgurantes à plat) depuis le début du tournoi, mais surtout mentalement. Car lundi, la Tunisienne aurait eu bien des raisons de s'effondrer après un premier set très frustrant : constamment en tête jusqu'à servir pour le remporter à 5-3, elle a subi le retour tonitruant d'Iga Swiatek qui a raflé les quatre derniers jeux pour lui souffler la manche.

Wimbledon Berrettini fonce en quart IL Y A 15 MINUTES

Enfin un premier quart en Grand Chelem pour Sabalenka

Il n'aurait donc pas été surprenant de la voir marquer le coup. Et pourtant, ce fut le contraire : d'un break blanc, elle a montré à sa rivale qu'elle ne lâcherait rien. Et c'est finalement la Polonaise qui a explosé, très agacée par le niveau de jeu de la Tunisienne qui ne lui a jamais donné la même balle à frapper. Résultat : Swiatek n'a pu que sauver deux jeux dans les deuxième et troisième sets, emportée par la tornade Jabeur.

Pour jouer sa première demi-finale en Grand Chelem, cette dernière devra continuer à couper des têtes puisque la numéro 4 mondiale Aryna Sabalenka, tombeuse d'Elena Rybakina (6-3, 4-6, 6-3) lui fera face. Une belle opposition de styles contre la puissante Biélorusse qui semble enfin surmonter son blocage en Grand Chelem : ce sera son premier quart de finale dans un des quatre Majeurs.

Wimbledon Federer, Djokovic, Raducanu et favorite(s) : 4 questions avant le "Manic Monday" IL Y A 18 HEURES