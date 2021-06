Paire impuissant

Comme à l'Open d'Australie et Roland-Garros, Benoît Paire s'est arrêté dès le 1er tour à Wimbledon. Mais s'il avait livré un vrai combat du côté de la Porte d'Auteuil, le Français s'est beaucoup plus vite résigné sur le gazon anglais face à Diego Schwartzman, tête de série numéro 9. Interrompu lundi par la nuit alors qu'il était déjà mené deux manches à rien, il n'a pas su profiter du report pour inverser la tendance, bien au contraire. Il n'a ainsi pas remporté le moindre jeu mardi, baissant pavillon en trois sets (6-3, 6-4, 6-0) et 1h31 de jeu. L'Argentin retrouvera l'invité britannique Liam Broady au 2e tour.

