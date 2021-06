Paire impuissant

Comme à l'Open d'Australie et Roland-Garros, Benoît Paire s'est arrêté dès le 1er tour à Wimbledon. Mais s'il avait livré un vrai combat du côté de la Porte d'Auteuil, le Français s'est beaucoup plus vite résigné sur le gazon anglais face à Diego Schwartzman, tête de série numéro 9. Interrompu lundi par la nuit alors qu'il était déjà mené deux manches à rien, il n'a pas su profiter du report pour inverser la tendance, bien au contraire. Il n'a ainsi pas remporté le moindre jeu mardi, baissant pavillon en trois sets (6-3, 6-4, 6-0) et 1h31 de jeu. L'Argentin retrouvera l'invité britannique Liam Broady au 2e tour.

Hoang est allé la chercher

Wimbledon Du rêve au cauchemar : Mannarino a bousculé Federer, avant d'abandonner IL Y A UNE HEURE

Pour Antoine Hoang en revanche, ce Wimbledon 2021 fera date. Pour la première fois qualifié pour le grand tableau, le Français s'est imposé au bout des cinq sets (4-6, 7-6, 6-7, 6-3, 6-2) après un combat de 3h41 contre un autre joueur issu des qualifications, le Chinois Zhizhen Zhang, 175e joueur mondial. Alors qu'il a quasiment toujours fait la course derrière son adversaire, il a montré beaucoup de caractère pour s'accrocher et ce malgré la longue coupure due à la pluie. Au 2e tour, il défiera Sebastian Korda.

Gasquet défiera Federer

Egalement interrompu par les averses londoniennes, Richard Gasquet s'est rassuré. Malgré la perte d'un set, le natif de Béziers s'est montré convaincant pour écarter le Japonais Yuichi Sugita, 110e mondial, en quatre manches mardi (7-6, 4-6, 6-2, 6-1) et 2h20 de jeu. Forfait à Eastbourne la semaine dernière, le Français semble être en bonne forme physique alors que se profile un duel face à Roger Federer qui n'a pas convaincu pour son entrée en lice. Gasquet a frappé pas moins de 42 coups gagnants pour 33 fautes directes sur le gazon londonien, mais il lui faudra certainement augmenté son pourcentage de premières balles (50 %) face au Suisse.

Simon coiffé au poteau

Il en est désormais à 10 défaites consécutives sur le circuit, dont 9 dès le 1er tour. Gilles Simon ne parvient pas à sortir du cercle vicieux dans lequel cette saison 2021 l'a plongé. Et ce n'est pas faute d'essayer. Mardi, alors qu'il était mené de deux sets et d'un break, le Français de 36 ans s'est révolté et a obligé Dusan Lajovic à jouer une cinquième manche de tous les dangers. Mais c'est finalement le Serbe qui a eu le dernier mot (6-4, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3) en un petit peu plus de quatre heures de jeu (4h01 exactement). Simon ne compte que deux victoires au compteur cette année, tout comme Benoît Paire.

Wimbledon Roger Federer mené deux sets à un par Adrian Mannarino au 1er tour IL Y A 2 HEURES