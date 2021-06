Pas officiellement blessé, que craint Nadal à Wimbledon ?

A ce stade de ma carrière, la prévention de tout type d’excès pour mon corps est très important pour que je puisse continuer à me battre au plus haut niveau et pour les plus grands titres." Rafael Nadal forfait à Wimbledon , c’est rare, mais ce n’est pas une première. Depuis 2003, le Majorquin a participé à 14 reprises au tournoi du Grand Chelem britannique, ne s’y présentant pas en 2004, 2009 et 2016. Ses trois absences ont à chaque fois correspondu à des blessures sérieuses (pied, genou, poignet) qui avaient éloigné l’intéressé des courts pendant de longs mois. Pour expliquer son impasse sur cette édition 2021, il a utilisé ces termes : "."

Nadal n’a donc pas évoqué une blessure particulièrement préoccupante, même si Guy Forget a confié à la sortie de Roland-Garros que le numéro 3 mondial avait ressenti une gêne au pied. On l’avait d’ailleurs vu boîter en quittant le site du tournoi. Mais c’est surtout le raccourcissement du délai de préparation d’une semaine entre la terre battue parisienne et le gazon anglais (quinze jours seulement à cause du report de Roland-Garros) qui a pesé dans le choix de l’Espagnol. Cette transition a toujours été délicate à gérer physiquement pour lui, et à 35 ans, le risque de blessure grave est démultiplié. Il a estimé qu’il n’avait pas assez de temps pour récupérer et adapter son corps à la surface pour y être performant.

Pourquoi a-t-il aussi renoncé aux Jeux Olympiques ?

Le tournoi olympique de tennis de Tokyo aura lieu du 24 juillet au 1er août prochains, ce qui laisse un peu plus d’un mois à Rafael Nadal pour s’y préparer. A moins que sa douleur au pied ne soit vraiment une blessure préoccupante, l’argument physique ne peut pas être le seul qui explique ce forfait. Sportivement, même si l’Espagnol a insisté sur sa joie de représenter l’Espagne et d’avoir été porte-drapeau précédemment dans sa carrière, le fait d’avoir déjà remporté l’or olympique à Pékin en 2008 a pu peser dans la balance au moment de décider si le voyage au Japon valait vraiment la peine.

Mais Nadal avait bien pris part aux Jeux de Rio en 2016. Plus sûrement, ce sont bien les conditions d’organisation de l’événement qui ont dû le refroidir. Depuis plusieurs semaines, il avait fait part de ses doutes quant à sa participation, tout comme Serena Williams et même Roger Federer. A cette période de l’année, les stars du circuit profitent généralement de quelques rares jours de repos avant la tournée américaine et l’US Open, l’idée de se rendre au Japon et de vivre à nouveau dans une forme de "bulle" sanitaire est assez dissuasive. D’autant que les Japonais sont en majorité hostiles à ces Jeux menacés par la pandémie, et ce même si l’état d’urgence sera levé dimanche à Tokyo . Federer a d’ailleurs prévenu que, s’il faisait le voyage, ce serait probablement sans sa famille.

Ce forfait offre-t-il une autoroute vers le titre à Wimbledon à Novak Djokovic ?

Premier joueur de l’ère Open à gagner au moins chaque tournoi du Grand Chelem à deux reprises, Novak Djokovic est allé chercher à Roland-Garros, sur le terrain le plus difficile pour lui, sa 19e couronne en Majeurs, revenant à une longueur du record co-détenu par Nadal et Federer. Le numéro 1 mondial, qui n’a jamais fait mystère de son désir brûlant de dépasser ses rivaux, débarquera à Wimbledon en tant que tenant du titre et immense favori à sa propre succession. L’absence d’un de ses deux meilleurs ennemis constitue, par définition, un obstacle important de moins entre son objectif et lui.

Mais peut-être que la question la plus pertinente à se poser serait plutôt la suivante : Nadal aurait-il constitué un vrai danger pour le Djoker dans cette édition 2021 ? Battu tennistiquement et surtout physiquement sur son terrain fétiche à Roland-Garros, il était difficile d’imaginer l’Espagnol mettre plus en difficulté son rival serbe sur un gazon moins sensible à son lift et où les trajectoires rasantes sont plus efficaces. Déjà en demi-finale en 2018, alors que Nadal était en pleine confiance et que Djokovic tentait de revenir à son meilleur niveau, le duel très accroché avait fini par tomber dans l’escarcelle serbe. Tout indique que cette année, la bataille aurait été plus déséquilibrée, surtout si le Majorquin s’était présenté à Wimbledon sans avoir totalement récupéré.

Nadal doit-il dire adieu à ses ambitions hors terre battue ?

Revoir Rafael Nadal triompher à Wimbledon semble chaque année de plus en plus compromis. Le deuxième et dernier sacre du Majorquin sur le gazon anglais date de juillet 2010 : cela fait donc plus d’une décennie qu’il n’y a pas soulevé le trophée. C’est indiscutablement la surface qui lui pose le plus problème physiquement : alors qu’il tire de l’ancrage de ses appuis au sol sur terre battue une grande partie de sa puissance, l’herbe glissante du All England Club (surtout la première semaine) a toujours été un défi pour lui et ses articulations (genoux et chevilles notamment).

Néanmoins, la semaine ajoutée à partir de 2015 entre Roland et Wimbledon lui a permis de retrouver de l’ambition ces dernières années sur le gazon anglais : il a d’ailleurs retrouvé le dernier carré en 2018 et 2019, c’est dire si le titre n’était pas si loin et en 2022, ces trois semaines de transition seront de retour. Quant au dur, il a tout de même glané l’US Open assez récemment (2019). A l’époque, avant la tournée américaine, il n’avait plus gagné de trophée sur dur depuis un an, puis il s’était donc offert un doublé Montréal-Flushing Meadows. Avec l’âge, comme il l’a lui-même concédé, sa tâche sera de plus en plus compliquée hors terre battue. Sa blessure au dos à l’Open d’Australie 2021 l'a encore montré. Mais de là à faire définitivement une croix sur d’autres titres en Grand Chelem sur dur, il y a un pas que l’on ne franchira pas, connaissant l’animal.

Quand reverra-t-on Nadal sur le circuit ?

Pour expliquer son forfait, Nadal s’est fendu d’un long message sur les réseaux sociaux. Toutefois, il n’a pas donné de date de retour à la compétition. S’il n’est pas gravement blessé, ce qu’il laisse entendre, il n’y a aucune raison fondamentale de douter de sa présence lors de la tournée estivale américaine et notamment lors du Masters 1000 de Montréal (9-15 août) dont il est tenant du titre. Il aura peut-être alors même l’avantage de la fraîcheur physique par rapport aux autres cadors du circuit, probablement fatigués par l’enchaînement Wimbledon-Jeux Olympiques.

En admettant que Djokovic ait conquis son 20e Majeur sur le gazon anglais, Nadal pourrait être l’un des obstacles majeurs du Serbe vers un éventuel Grand Chelem calendaire. Mais au-delà de ces supputations, une chose est certaine : si le Majorquin est au rendez-vous de cet été américain, c’est qu’il s’estimera physiquement capable de rivaliser. L’était-il totalement à Roland-Garros ? Le doute est permis et il en a sans doute tiré une leçon.

