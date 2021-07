3

Ce n'est que la troisième fois que Roger Federer, 119 matches au compteur au All England Club, ne remporte pas un set dans un match à Wimbledon. Mais les deux premières remontaient à il y a fort longtemps : 2000 et 2002, une toute autre époque pour le co-recordman de victoires en Grand Chelem (20 titres, avec Rafael Nadal). Hubert Hurkacz est donc venu rejoindre Yevgeny Kafelnikov et Mario Ancic, les deux seuls hommes à avoir battu le Suisse en trois sets sur la gazon de la banlieue londonienne.

23

Sur ces 60 défaites en Grand Chelem, Roger Federer en a concédé 23 en trois sets secs. Il en a concédé 10 avant son premier sacre en Grand Chelem, à Wimbledon 2003, en l'espace de cinq saisons. Puis 13 après sa grande première, mais cette fois réparties sur 18 années.

3+2

Il ne sont que trois à avoir collé une bulle à Roger Federer en Grand Chelem : le premier se nomme Patrick Rafter, le deuxième Rafael Nadal et le troisième Hubert Hurkacz. La première bulle était arrivée très vite : lors du tout premier match en Grand Chelem du Bâlois au 1er tour de Roland-Garros (défaite, 5-7, 6-3, 6-0, 6-2). La plus mémorable était arrivée neuf années plus tard en finale de Roland-Garros 2008 (défaite, 6-1, 6-3, 6-0). La troisième a suivi treize années après, lors de ce quart de finale à Wimbledon. C'est marquant, oui, mais sur une carrière de 23 ans ça fait peu.

Pour le reste de la carrière du Suisse : le premier à lui avoir collé un 6-0 reste l'Américain Vince Spadea lors d'un 1er tour au Masters 1000 de Monte-Carlo en 1999 (défaite, 7-6, 6-0). Byron Black avait également collé un 6-0 à Federer au Queens, la même année (défaite, 6-3, 6-0). Trois bulles en trois mois lors de sa toute première saison complète chez les professionnels : Federer a ensuite pris ses distances avec la célèbre "roue de vélo".

105

Roger Federer visait son 106e succès à Wimbledon et un nouveau record : celui du plus grand nombre de succès dans un tournoi du Grand Chelem, chiffre co-détenu depuis lundi avec Rafael Nadal (105 victoires à Roland-Garros). Il devra donc attendre pour éventuellement battre ce record. Mais pas impossible que Nadal augmente son total à Paris dans quelques mois. Voilà une opération bien complexe.

