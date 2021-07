Novak Djokovic continue de se promener à Wimbledon. D’abord impérial puis gestionnaire, le Serbe ne s’est fait aucune frayeur mercredi face à Marton Fucsovics en quart de finale (6-3, 6-4, 6-4). Même inconstant, le n°1 mondial a su expédier l’affaire en trois sets, en serrant le jeu dans les bons moments, et en profitant des erreurs adverses.

Sa quête d’un "Golden Grand Slam", soit remporter les quatre Grands Chelems en une seule saison, passe désormais par une demi-finale, qu’il jouera soit face au vainqueur du match entre Karen Khachanov et Denis Shapovalov.

Wimbledon "N'en déplaise à Kyrgios, les vocations naissent avec les vainqueurs qu'avec des showmen" IL Y A UNE HEURE

Si le Serbe a connu une journée sans nuages sur le Centre Court, c’est aussi parce que Marton Fucsovics a démarré le match avec la peur au ventre. Sans doute stressé par son premier quart dans un tournoi du Grand Chelem, le Hongrois au jeu très propre et à la belle qualité de balle s’est noyé dans ce début de rencontre.

Gêné par le slice adverse le 48e à l’ATP s’est retrouvé englué dans de longs échanges en cadence, dont il ne sortait quasiment jamais vainqueur. Précis et intraitable, Novak Djokovic a rapidement mené 5-0 et s‘est même procuré deux balles de 6-0.

Sur gazon, Djoko est désormais centenaire

Mais bizarrement, la machine serbe s’est alors un peu enrayée et le cavalier seul s’est arrêté. S’il a fini par remporter cette première manche (6-3), le n°1 mondial a commencé à commettre plus d’erreurs. Étrangement inconstant dans l’échange (23 coups gagnants pour 30 fautes directes), avec de nombreux coups frappés en déséquilibre, le Serbe a laissé son adversaire rendre espoir. Soudain plus percutant, Fucsovics a repris du poil de la bête et s’est montré d’un coup bien plus dangereux.

Trop facile le Serbe ? Peut-être. Mais s’il a entrouvert la porte, le Serbe a fini par la claquer définitivement. Et même avec un niveau de jeu fluctuant, Djoko reste Djoko. Après un break au meilleur des moments dans la deuxième manche (4-4), il a accéléré dès le début de troisième acte pour ne plus jamais lâcher les commandes de la rencontre (6-3, 6-4, 6-4).

Avec ce 15e set remporté consécutivement sur le gazon anglais, Novak Djokovic, qui a remporté son 100e succès sur gazon, continue de rêver à un 6e titre ici-même et à un fantastique Grand Chelem calendaire (sans oublier les J.O). Il est le premier joueur depuis Rod Laver à se retrouver en court de saison avec deux Grand Chelem dans la besace et en demi-finale du troisième. Pour poursuivre sa quête, il aura rendez-vous avec Denis Shapovalov ou Karen Khahchanov. Quelle que soit l’affiche, il partira immensément favori.

Wimbledon Déjà dans l'histoire du tennis canadien, Auger-Aliassime et Shapovalov en veulent plus IL Y A 6 HEURES