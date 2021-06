"Parfois, un seul point de tennis peut changer tout le cours d'une saison." À l'issue de sa difficile victoire contre Adrian Mannarino (6-4, 6-7, 3-6, 6-2, ab.), Roger Federer a eu des pensées particulières pour son adversaire du jour. Pas loin de réaliser un incroyable exploit en battant l'un des favoris à la victoire finale dans ce tournoi de Wimbledon 2021, Mannarino a vu son match tourner à 2-4, 0-15 dans le quatrième set alors que Federer commençait à appuyer sur l'accélérateur après une période compliquée.

Touché au genou droit, le tennisman français a été contraint d'abandonner au démarrage du cinquième set car il ne pouvait plus servir, ni même prendre des appuis corrects sur le Centre Court. Une tragédie, surtout quand le numéro 41 à l'ATP fêtait aujourd'hui son trente-troisième anniversaire. Pour Federer, ce coup du sort lui permet de passer le second tour après avoir dévoilé de sérieuses lacunes. Mais l'essentiel est là : le Suisse reste en course pour un vingt-et-unième titre du Grand Chelem dans sa carrière.

Federer avait perdu le fil après le tie-break du 2e set

Récent demi-finaliste à Majorque, Mannarino avait des ambitions légitimes avant de débuter ce tournoi du Grand Chelem. À l'aise sur gazon, le Francilien n'a pas pensé à l'adversaire qu'il avait en face de lui dans cette partie, à savoir une véritable légende du tennis mondial. Mieux encore, le Français est entré comme une bombe dans ce match avec trois balles de break pour débuter, mais Federer a parfaitement réagi pour inscrire cinq points d'affilée et empocher le premier jeu du match. Sans doute déçu de ne pas avoir saisi cette opportunité, Mannarino n'a plus jamais pu contester la supériorité de Federer sur sa mise en jeu dans la première manche. Pire encore: le Français a craqué au pire moment en laissant deux balles de break à son adversaire à 4-5 sur son jeu de service. Plus expérimenté, Federer s'est engouffré dans la brèche pour conclure le premier set d'un joli passing de revers croisé (6-4).

Mais voilà, Mannarino n'a pas abdiqué. Il s'est battu et s'est surtout montré très autoritaire sur son jeu de service. Grâce à sa force mentale, Mannarino a accroché un jeu décisif où le filet a été de son côté lorsqu'il a inscrit deux points consécutifs à 3-1 pour prendre un avantage psychologique sur l'Helvète. Patient, Mannarino a conclu la deuxième manche sur son service (7-6). En confiance, il s'est également permis de breaker Federer à l'entrée de la troisième manche, puis à 3-2 alors que Federer était parvenu à refaire son retard. Plus solide en fond de court, résistant dans l'échange et surtout toujours performant au service, Mannarino a pris la troisième manche et a jeté un coup de froid sur le court Central. Le dernier finaliste à Wimbledon allait-il sortir dès le premier tour ? Après tout, impossible n'est pas Français.

Oui mais voilà, Mannarino avait beau fêter son anniversaire, ce n'était pas son jour. Ce n'était pas non plus la période pour un Français d'affronter un Suisse, visiblement... Roger Federer s'est remis dans le sens de la marche dès le début du quatrième set en remportant les trois premiers jeux, puis il s'est mis à gérer son avance sur sa mise en jeu. À 4-2, Mannarino venait de remporter le premier point sur le service de son adversaire. Il a cru qu'il pouvait revenir, mais son corps n'a pas suivi et le gazon s'est avéré maudit. Après la blessure, le Français a continué de jouer tant bien que mal avec une douleur persistante. Puis il s'est rendu à l'évidence : continuer n'allait rendre service à personne, et surtout pas à lui-même. Voilà Federer au second tour de Wimbledon, mais pas de la manière que le Suisse l'avait espéré. Et à vrai dire, nous non plus...

