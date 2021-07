Roger Federer continue son parcours invraisemblable, à quelques semaines de souffler sa 40e bougie. Le Suisse a dominé lors du 3ème tour le Britannique Cameron Norrie, en grande forme cette saison et bien poussé par son public (6-4, 6-4, 5-7, 6-4). Ce match très sérieux peut rassurer l'ancien numéro un mondial sur de nombreux points, avant de rallier une nouvelle fois la deuxième semaine de Wimbledon. Il y affrontera l'Italien Lorenzo Sonego en huitièmes.

La route vers les huitièmes de finale a lontemps semblé tracée pour Federer lors de ce troisième tour. Dès la première manche, le Suisse a marqué le ton. Très agressif, excellent sur sa mise en jeu, il n'a laissé que très peu de marge de manoeuvre à Cameron Norrie, dépassé par l'évènement. Les trois doubles fautes dès le premier jeu de service du Britannique ont démontré sa difficulté à rentrer dans le match. Mené 3-2 dans cette première manche, Federer a ensuite enchainé trois jeux blancs, lui permettant ensuite de conclure, la tête pleine de confiance.

Le scénario de la seconde manche a pratiquement été le même. Peu de longueur dans les frappes de Norrie, pas beaucoup de risques pris, et un service loin d'être irréprochable. Lorsque le Suisse a remporté ce second set, le maître des lieux semblait tranquillement se diriger vers une victoire en trois sets. Pourtant, Norrie a trouvé des ressources mentales mais surtout tactiques. N'ayant plus rien à perdre, le gaucher a beaucoup tenté, a mis plus de poids, de longueur dans la balle pour faire fauter son adversaire. Une tactique qui s'est avérée payante puisqu'il a remporté la troisième manche, après avoir sauvé deux balles de break à 5-5. De quoi faire douter l'Helvète.

Federer à l'expérience

Mais Federer possède une expérience vieille de plus de 20 ans. Malgré les efforts de Norrie pour neutraliser son adversaire en le faisant enchainer les revers, le Suisse s'est repris en main. Plus agressif sur son service et dans le jeu, Federer est revenu dans ses standards. Alors que les deux joueurs se sont breakés successivement, une certaine tension s'est installée. A 4-4, sur le service du Britannique, il ne fallait pas flancher. Mais Norrie, après avoir sauvé deux balles de break, a subi le coup du sort de voir sa balle toucher la bande du filet et sortir dans le couloir. Une troisième occasion saisie par Federer. Et là, c'est encore et toujours l'expérience qui prime. Impérial tout le long du match, l'actuel numéro 8 mondial ne s'est pas fait prier pour terminer la rencontre.

Une victoire importante pour le Suisse, qui souffre d'un manque de constance depuis le début de la saison. L'objectif de la quinzaine pour Federer est d'aller au bout, et pour y arriver, il faut accumuler une confiance qu'il semblait avoir perdu. Ce premier gros test semble lui avoir redonné, et c'est une donnée plus qu'importante avant d'entamer une deuxième semaine décisive, à l'aube de ses 40 ans.

