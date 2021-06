C'est ce qui s'appelle ne pas perdre de temps en route. A l'abri de la pluie qui a perturbé ce début de Wimbledon 2021 sous le toit du Court 1, Aryna Sabalenka a parfaitement lancé sa quinzaine lundi. La tête de série numéro 2 du tournoi n'a fait qu'une bouchée de la Roumaine Monica Niculescu, 191e mondiale, qu'elle a balayée en deux sets (6-1, 6-4) et de 1h15 de jeu. Première joueuse à valider sa qualification pour le 2e tour, elle y affrontera soit la Britannique Katie Boulter, soit l'Américaine Danielle Lao.

Sabalenka a pris à la gorge d'entrée son adversaire, profitant notamment du manque de puissance de Niculescu au service. Elle a ainsi remporté les 5 premiers jeux avant de virer en tête 6-1. Breakée d'entrée de second set également, Niculescu a cependant mieux résisté, parvenant parfois à contrer la Biélorusse. Mais Sabalenka, plus percutante du fond du court, assez inspirée dans ses variations, a utilisé le slice et l'amortie à bon escient pour répondre au jeu atypique de la Roumaine. Elle s'est aussi aventurée au filet, frappant pas moins de 47 coups gagnants (contre 8 seulement à Nuculescu).

