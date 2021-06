La nouvelle ravira à coup sûr les amoureux de la petite balle jaune. Après une saison 2020 de tennis privée de son "Temple" Wimbledon, annulé en raison de la pandémie de coronavirus, l'édition 2021 (28 juin-11 juillet) marquera vraisemblablement un retour à la vie sur le site du tournoi. Lundi, le All England Club a dévoilé que le tournoi pourrait accueillir 50 % de sa capacité maximale durant la quinzaine en accord avec les autorités. L'épreuve fera ainsi partie d'une série d'événements pilotes d'un programme gouvernemental, un statut qui lui permettra même de faire jouer les finales à guichets fermés.

Les samedi 10 et dimanche 11 juillet, respectivement à l'occasion des finales des simples dames et messieurs (mais aussi des doubles), 15 000 spectateurs pourront donc remplir le Centre Court. Deux ans après le match mythique entre Novak Djokovic et Roger Federer, le Majeur anglais s'assurera ainsi une conclusion en forme d'apothéose. Un symbole fort que le retour à la normale n'est plus très loin.

L'organisation du tournoi a précisé qu'elle donnerait plus de détails sur les conditions d'accueil du public ce mercredi dans un nouveau communiqué.

