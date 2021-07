Zverev, service compris

Deux matches sur le gazon anlgais et toujours aucun set concédé. Pour Alexander Zverev, qui n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale à Wimbledon en 2017, ce début de quinzaine est idéal. Jeudi, il a même fait forte impression pour écarter aisément Tennys Sandgren, pourtant connu pour sa capacité à faire quelques coups en Grand Chelem, en trois manches (7-5, 6-3, 6-3) et 1h45 sur le court numéro 2. Pour égaler sa meilleure performance au All England Club, il devra l'emporter au 3e tour contre un autre Américain, soit Taylor Fritz, soit Steve Johnson.

Zverev n'a concédé qu'une toute petite balle de break dans cette partie, l'écartant d'ailleurs au passage. L'Allemand a tellement déroulé sur ses engagements qu'il n'a pas perdu le moindre point au service durant le deuxième set. Autre indicateur de son état de confiance du moment : il n'a commis que deux doubles fautes et a terminé le match avec deux fois plus de coups gagnants que de fautes directes (36 contre 18). Ses intentions offensives se sont matérialisées par de nombreux voyages au filet et une belle réussite (27 points gagnés sur 34 montées). Tous les feux sont donc pour le moment au vert pour lui.

Wimbledon Krejcikova et Pavlyuchenkova avancent, Svitolina tombe à son tour IL Y A 3 HEURES

Plus d'infos à suivre...

Wimbledon Le programme de jeudi : Barty en apéritif, Federer-Gasquet en dessert sur le Centre Court IL Y A 16 HEURES