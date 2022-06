Naomi Osaka ne sera pas à Wimbledon. Et ce n'est pas une question de points non-attribués par la WTA. La Japonaise a annoncé samedi sur Twitter qu'elle était touché au talon d'Achille. "Mon talon d'Achille n'est toujours pas guéri, donc on se verra la prochaine fois",

. "On te souhaite une guérison rapide et un retour total à la bonne santé", ont écrit les organisateurs du tournoi sur un autre tweet relayant celui d'Osaka.

Il y a trois semaines, la quadruple vainqueur en Grand Chelem avait laissé entendre qu'elle hésitait à s'aligner à Wimbledon faute de points distribués par la WTA en raison de l'exclusion des joueuses russes et bélarusses du tournoi du Grand Chelem londonien. "J'ai l'impression que si je joue à Wimbledon sans points en jeu, ça revient un peu à une exhibition (...) Je n'ai même pas encore pris ma décision, mais je penche plus pour ne pas jouer étant données les circonstances actuelles, mais ça pourrait changer", avait-elle expliqué en conférence de presse après son élimination au premier tour à Roland-Garros.

"Chaque fois que j'ai l'impression qu'un tournoi ressemble à une exhibition, je ne peux tout simplement pas y aller à 100%", avait développé la joueuse de 24 ans, retombée à la 43e place et qui n'avait jamais atteint les 8e de finale sur le gazon londonien. La WTA, comme l'ATP, qui gèrent respectivement les circuits féminin et masculin, ont annoncé vendredi ne distribuer aucun point au Majeur londonien s'il maintient sa décision d'exclure Russes et Bélarusses en raison de la guerre en Ukraine.

