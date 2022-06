Tennis

DIP IMPACT - "Djokovic aura une énorme pression à Wimbledon, mais il reste le meilleur sur gazon"

WIMBLEDON - Novak Djokovic ne détient plus qu'un seul titre du Grand Chelem : celui du All England Club. Le Serbe n'est plus numéro un mondial, n'a pas joué un match sur gazon et fera face à une concurrence toujours plus vive avec Hurkacz, Berrettini et Nadal à l'affût entre autres, mais pour Laurent Vergne et Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact, il n'y a pas plus grand favori que lui à Londres.

00:07:15, il y a 44 minutes