Djokovic laborieux, Sinner pressé, Rybakina historique : Wimbledon 2022 en 10 stats marquantes

Comme à chaque fin de tournoi du Grand Chelem, retrouvez les dix statistiques les plus marquantes grâce à notre partenaire Jeu, Set et Maths. A Wimbledon, l'édition 2022 a sacré pour la 7e fois Novak Djokovic et la première fois Elena Rybakina, mais ce ne sont pas les seuls joueurs à avoir tiré leur épingle du jeu. Nick Kyrgios, Ons Jabeur ou encore Jannik Sinner se sont distingués à leur manière.

00:03:48, il y a 11 heures