Il ne pouvait évidemment pas le savoir, mais en battant Cristian Garin mercredi après-midi, Nick Kyrgios ne s'est pas seulement qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem mais aussi pour sa première finale. Le forfait de Rafael Nadal , qu'il aurait dû retrouver sur le Centre Court vendredi après-midi, lui a fait faire un bond de géant sans même avoir à livrer bataille. Ce n'est pas devant le Majorquin qu'il s'est présenté, mais devant la presse, pour tenir sa conférence de presse d'avant-finale.

C'est donc un sentiment un brin ambivalent qui l'habite à cette heure. D'un côté, la joie de se retrouver à une toute "petite" victoire d'un titre majuscule. De l'autre, une certaine frustration. "Je suis évidemment heureux et fier d'être en finale pour la première fois, mais sur le coup, j'étais un peu triste, a-t-il confié. En tant que compétiteur, je voulais vraiment ce match. Ce n'est pas la façon dont j'aurais souhaité y parvenir. "

Dès que j'ai battu Garin, je savais qu'il y avait une forte probabilité que je joue Rafa, glisse-t-il. J'avais vraiment envie de savoir comment allait se passer notre troisième chapitre ici (Kyrgios avait battu Nadal en quart de finale en 2014, avant que l'Espagnol ne s'impose au 2e tour en 2019, NDLR). Toute mon énergie était concentrée sur mon match contre lui et la façon dont j'allais l'affronter tactiquement, sur les émotions que j'allais ressentir en entrant sur le court. J'espère juste qu'il va récupérer." Ce duel, il s'y était préparé instantanément sitôt son quart de finale achevé, même si, à ce moment, Nadal galérait contre Taylor Fritz . ", glisse-t-il.."

Nick Kyrgios et Rafael Nadal. Crédit: Getty Images

Courte nuit

Auparavant, l'Australien avait déjà publié un message sur ses réseaux sociaux à destination du champion aux 22 titres du Grand Chelem, avec une photo de poignée de mains entre les deux hommes et ces mots : "Joueurs différents, personnalités différentes. J'espère que ta convalescence se passera bien et nous espérons tous te revoir en bonne santé - à la prochaine fois."

C'est évidemment une aubaine pour Kyrgios de pouvoir rallier directement la finale. Un coup de pouce du destin rarissime. Ce n'est que la toute deuxième fois que ce cas de figure se produit dans l'ère Open, soit de 1968 à nos jours (après l'Open d'Australie 1992, quand Jim Courier avait profité du forfait de Richard Krajicek). Malgré tout, l'intéressé y voit un petit inconvénient par rapport à son rythme dans ce tournoi, puisque quatre jours vont séparer son dernier match de celui de dimanche pour le titre. "J'étais vraiment bien dans ma routine et c'est clairement un gros changement d'avoir autant de jours de repos. Je vais faire un entraînement beaucoup plus long aujourd'hui (vendredi) pour essayer de simuler un match autant que possible", explique-t-il.

Une finale de Grand Chelem peut se gagner ou se perdre en bonne partie avant de la jouer alors, face à ce qui est une plongée dans un monde inconnu pour lui, le natif de Canberra va devoir, avec son staff, essayer de maîtriser autant que possible tous les éléments. Nick Kyrgios ne s'en cache pas, il se sent déjà happé par le stress. A moins que ce ne soit de l'excitation. Ou les deux. En tout cas, après avoir appris comme tout le monde en début de soirée le forfait de Nadal, il a eu toutes les peines du monde à trouver le sommeil. Il n'a dormi qu'une heure dans la nuit de jeudi à vendredi. "Je me sentais déjà tellement nerveux", a-t-il admis.

